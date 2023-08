El capítulo 24 de 'Yo me llamo' tuvo un momento muy emotivo, pues un participante le contó a los jurados que había sufrido de un delicado tema de salud y por eso no había podido hacer su presentación de la mejor manera. Esto conmovió a los jurados, quienes quedaron “achantados” por la noticia.

Se trata del imitador de Vicente Fernández, quien intentó cantar como su artista favorito, sin embargo, se puede ver que durante su presentación no podía abrir bien la boca, algo que le afectaba su vocalización y voz.



Este participante fue cuestionado por los jurados, pues esta presentación no fue mejor a la que ellos habían visto antes. Sin embargo, el concursante les reveló que había sufrido de una parálisis facial y por eso no había podido cantar bien.



(Lea también: Video: Amparo Grisales ‘se metió bajo la mesa’ para buscar a ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé).



“Primero que todo muchas gracias por esta gran oportunidad. Tienen toda la razón, siento que faltó y creo que es debido, precisamente, a que hace cuatro días me dio una parálisis facial. Eso me ha dificultado un poco la vocalización, pero aquí estoy dando lo mejor de mí, para ustedes y este bello público”, reveló el imitador de Vicente Fernández.

Inmediatamente, el presentador Carlos Calero le preguntó por su estado de salud actualmente y el concursante reveló que estaba "bien y mejorando".



Ante esto, Amparo Grisales se conmovió y le preguntó: “¿Pero por qué mi vida, no te cuidas, estrés?”.



“Tal vez un poco de estrés y cositas que nos pone Dios en el camino”, respondió el participante.



(No deje de leer: ¿Increíble parecido? Comparan a Lina Tejeiro con candidata al Miss Universe Colombia).

Luego de esto, Grisales comentó que ella sí había notado una anomalía en su ojo durante su presentación. Asimismo, Pipe Bueno afirmó que había visto lo mismo, sin embargo, no se atrevía a preguntar por qué pensó que era algo normal en él.



Después de que Vicente Fernández abandonó el escenario, Amaparo Grisales reconoció que "quedó achantada". Pero resaltaron el amor y el compromiso con la música para presentarse con una parálisis facial.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: a pesar de estar en una fiesta, hombre no pierde su clase de Duolingo

Finalizó la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness: reportaron 'sonidos extraños'

Joven se muda a la Antártida y muestran cómo es la vida a -8 grados