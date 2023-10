‘Yo me llamo Alejandra Guzmán’ se atrevió a coquetearle a Pipe Bueno: ¿lo conquistó?

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la quinta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de 'Yo Me Llamo', pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

También puede leer: ‘Su vida está en riesgo’: Mhoni Vidente hace aterradora advertencia a Karol G

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



El capítulo 48 de la competencia, estuvo amenizado por ‘muy buenas’ presentaciones, según el jurado, sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la de ‘Yo me llamo Alejandra Gúzman’, quien estuvo ‘impecable’.



La ‘doble perfecta’ interpretó el éxito ‘Mi peor error’, al finalizar su presentación el jurado le dijo: “hoy estás divina, saliste tranquila, pero en esa tranquilidad, la cantante original no es tan cómoda en el tono de la voz”.

Le puede interesar: ‘Yo me llamo Alci Acosta’ se ganó los 100 millones: el jurado lloró de la emoción

“No sentí esos cambios de grave a la tesitura, Alejandra pasa por todas las tesituras y en la interpretación de hoy, estuviste en la misma tesitura todo el tiempo, también te faltó que fuera más brillante”, dijo Amparo Grisales.



El maestro César Escola dijo: “A mi me gustó la presentación, me parece que estuvo muy bien, pero te faltaron algunos matices de Alejandra, más aire, pero más allá de eso, me encanta que le estás ‘parando bolas’ a lo que te están enseñando en la escuela, porque te veo de una tranquilidad y recuerdo esa presentación anterior donde casi nos morimos de un ataque, eso era una locura, tienes un crecimiento muy bonito”.



Por otro lado, Pipe bueno le dijo: “Uno a veces se tiene que observar desde afuera, para lograr los cambios, y lo que estamos viendo hoy, tu evolución en el maquillaje, eso en un principio era un poco fuerte, facciones muy bruscas, pero has encontrado ese toque y es muy bacano lo que estás proyectando en el tema de la imágen”.



“También me gustó el show, pero me pusiste a penar un poco en la parte de la voz más aguda, sufrí por tí pero finalmente lo lograste”, dijo el cantante de música popular.

Lea también: Estos son 10 restaurantes más caros de Colombia: la degustación vale casi 500 mil

Ante la intervención de Pipe Bueno, la imitadora respondió: “Prometo no hacerte sufrir más, Pipe”, de inmediato, los compañeros de jurado, empezaron a molestar al cantante y la imitadora.



Carlos Calero, el presentador del icónico programa le dijo, creo que esta noche vas a soñar con Pipe y ella respondió: “que sea mutuo el sueño, Cariño”.



Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Amy Winehouse, Ryan Castro y Alejandra Guzmán.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Elvis Crespo’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó los tan anhelados cinco millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



Más noticias en EL TIEMPO