‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 43 de la competencia ocurrió una de las confesiones más conmovedoras de la competencia, pues la imitadora de Alejandra Guzmán compartió con Colombia y los profesores de la escuela uno de los detalles que más íntimos de su vida, pues aseguró que su madre perdió la visión y su principal sueño es realizarle un tratamiento para que pueda volver a ver.



Durante la escuela, el profesor le preguntó cómo ha tomado su familia verlo en televisión nacional vestido de mujer, el imitador entró en llanto asegurando: “mi mamá no ha podido verme, ella lo sabe, pero no me ha visto, ella tiene problemas de visión y está muy 'malita', espero que pueda escucharme, ella tiene cataratas y necesita una operación”.

‘Yo me llamo Alejandra Gúzman’ interpretó la canción ‘Oye mi amor’, al finalizar su presentación el jurado le indicó que aunque mejoró su presentación, su peinado lució un poco ‘raro’.



“Es como que tiene el gato de mi tía Victoria montado sobre la cabeza”, dijo César Escola sobre su peinado.



Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación 'Luis Miguel, Elvis Crespo y Amy Winehouse’.

Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ dedicó unas tiernas palabras al ganador de la noche “mi sistema esta noche se detuvo con la palabra ‘lágrima’ es una gota de líquido que se vierte por los ojos como consecuencia de una emoción intensa, si fuera humana hoy estaría llorando, porque los participantes me enseñan lo que los hace humanos, su fragilidad soñar a pesar de sus dificultades”.



Después realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Alejandra Guzmán' como la mejor imitadora de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito ‘Vicente Fernández’ se ganó cinco millones de pesos, que aseguró invertiría en una cirugía para que su madre pueda volver a ver.

