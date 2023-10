‘Yo me llamo Alci Acosta’ se ganó los 100 millones: el jurado lloró de la emoción

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la quinta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de 'Yo Me Llamo', pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



El capítulo 47 de la competencia, ha sido uno de los más especiales, pues por primera vez un imitador logró ganar los 100 millones de pesos del premio por ser el mejor imitador de la noche.

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Greeicy Rendón, Celia Cruz y Joan Sebastián.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Alci Acosta' como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó los tan anhelados 100 millones de pesos.



El imitador y los concursantes saltaron, gritaron y lloraron de emoción, pues es la primera vez que un concursante gana los 100 millones de pesos.



‘Yo me llamo Alci Acosta’ indicó: “Yo sabía, yo sabía que la gran Petrona Martínez me iba a dar esta enorme dicha (...) Gracias a todos, gracias Colombia, estoy feliz, estaba en duda si pasaba o no pasaba y Dios me dio el premio mayor”.

“Alci Acosta hoy se lo merecía, no solo cantó, sino que dejó el corazón en el escenario, interpretó muy bien”, “Alci Acosta ¡se acaba de ganar 100 millones! Alguien que nunca ha tenido vocal coach, pero que tiene el don en su voz”, “El capítulo de hoy de Yo Me Llamo me hizo llorar, qué belleza”, son algunos de los comentarios.

Amparo Grisales se enfurece con Alejandro Fernández de 'Yo me llamo': no siguió reglas

En el capítulo 45, el imitador de Alejandro Fernández recibió fuertes comentarios por parte de los jurados, pues durante su presentación la 'Diva de Colombia' demostró su descontento en su rostro. Al terminar de cantar, el primero en hacer comentarios fue César Escola.



"Es una canción tan romántica, que cada vez que la escucho por Alejandro Fernández se me cae una lágrima y me llega al corazón y hoy no escuché ninguna conexión sentimental ni de interpretación tuya. Era un tema para jugarte una carta de corazón", comentó el maestro.



El imitador comentó que había sido todo un reto cantar en esa tonalidad, ya que el tema exige de varios altos y alargues de voz, un desafío que se notó durante su presentación.

La 'Diva de Colombia' se molestó por la manera en la que este llevaba su cabello. Foto: YouTube: captura de pantalla 'Caracol Play'

Esta respuesta no le gustó a Amparo Grisales, que aprovechó también para hacerle un llamado de atención por el cabello.



"No, no, no. Usted tiene que pensar en lo que le dicen los jurados, papito, ese peinadito me los has traído un montón, ni siquiera se ha hecho la coletilla. O sea, por ningún lado Alejandro, no nos paramos aquí a ver una foto de él", concluyó.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



