El pasado 26 de julio se estrenó el reality 'Yo me Llamo', uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, pues en sus nueve temporadas se han visto diferentes artistas que han logrado cautivar a los colombianos. Sin embargo, en este tiempo de audiciones se suelen ver diferentes personas que hacen reír a los televidentes.



Por esta razón, le mostraremos algunas de las peores y más divertidas audiciones que han pasado por el programa hasta el momento.

Mario Bross

Al escenario del programa, llegó uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos, pues un participante quiso interpretar a 'Mario Bross' y cantó a capela la canción más popular de su película.



Este es el sencillo de 'Peaches', interpretado por Jack Black. Lastimosamente, a los jurados no les gustó su presentación y no pasó a la siguiente ronda.



Feid

Feid se ha convertido en uno de los cantantes de reguetón más grandes de este tiempo. Por esta razón, al programa de canto han llegado diferentes participantes queriendo imitar su voz.



Hace unas noches, a la tarima llegó un imitador del 'Ferxxo', aunque él no era el mejor imitador, si se destacó por ser él que más intención le colocó.



"Eres por lo menos el primero que lo intenta de verdad, porque el resto han sido 'mamarrachos', lo que no quiere decir que seas muy bueno, sino que hay algo ahí que no sé si tal vez te alcance para llegar a la segunda etapa. Eres lo mejor entre lo peor que se ha presentado", señaló Pipe Bueno durante la emisión.

Mia Colucci

A esta nueva edición del programa llegó la cantante mexicana del grupo de RBD, 'Mía Colucci'. La artista que marcó a más de una generación fue interpretada por un hombre, quien llegó vestido con el icónico uniforme del Elite Way School y el sombrero vaquero rosado que la caracteriza. Además, cantó la icónica canción 'Sálvame'.



Tras su presentación, Amparo Grisales interrumpió al concursante y le comentó: "Para, para, te estoy salvando para que no pierdas la voz, que ya estás perdiendo. Físicamente, tampoco te pareces, cantas horrible, es como una parodia eso que estás haciendo, o sea, no te llamas”.



Beyoncé

Una de las audiciones que más ha llamado la atención es la de Beyoncé, pues su imitador no conocía bien la canción, ni tampoco se le entendía lo que cantaba en inglés.



Sin embargo, los jurados se dieron que era una Drag Queen y que este era uno de sus personajes, por lo que los jurado alagaron su trabajo y elogiaron su vestuario, peluca y performance. Pero no paso a la siguiente ronda del programa.

Margarita Rosa de Francisco

Al escenario llegó un participante que imitaba a la actriz 'Margarita Rosa de Francisco'. Aunque su voz no convenció a los jurados, este momento le sacó unas buenas risas a todos los presentes.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

