Cada noche un imitador tiene la oportunidad de llevarse a su casa el gran premio mayor de 'Yo me llamo', de acuerdo con su desempeño y presentación, lo que hace que varios concursantes quieran estar entre los mejores de la velada para así conseguir el incentivo.



Esta vez el turno fue para el doble de Carín León, el artista de música regional mexicana, que supo dejar con la boca abierta a los jurados y a la misma 'Symphony', la Inteligencia Artificial encargada de elegir al ganador en cada episodio.

El personaje arrasó en el escenario con uno de los éxitos más reconocidos de su artista, 'Me la aventé', lanzada en 2019, y por la que el compositor saltó a la fama.



Su desempeño en la voz y en la tarima fue tan similar al original que fue capaz de erizar a Amparo Grisales, algo que no sucedía desde hace varios capítulos con ningún doble.



De hecho, esta no se reservó elogio alguno para felicitarlo por el manejo y el cuidado del personaje, al que también sabe imitar muy bien cuando habla.



"Me encantó, juro que estaba viendo al original. Él tiene un control de voz y lo hiciste maravilloso en esos cambios y en esa tonalidad arriba, con ese ronquito y además ese sentimiento de aire súper mexicano, o sea, lo vi ahí parado", expresó la 'Diva de Colombia' durante el episodio.



Opinión con la que también estuvo de acuerdo Pipe Bueno, pues afirmo que "era brutal como puede manejar la voz aguda y medio nasal, con eso finales cortos, pero con potencia".

No obstante, el doble se llevó más que halagos, pues su impecable presentación no solo emocionó a la exigente tríada, sino también a la IA que decide cuáles son los mejores artistas en cada capítulo.



Es así que 'Symphony' seleccionó a Carín León como el merecedor del premio de la noche, por encima de los imitadores de Héctor Lavoe, Bad Bunny, Paola Jara y Kany García, con quienes compitió.



Al ser elegido como el mejor, el artista es merecedor de un premio económico, en el que, dependiendo del busto que escoja de los cantantes participantes en la competencia, puede ganar entre uno a 100 millones de pesos.



Como era de esperarse, el doble seleccionó la escultura de su artista, la cual albergaba 10 millones de pesos. Una gran recompensa para tan excelente desempeño.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

