Yina Calderón es una de las figuras públicas más polémicas de Colombia, entrando en constante conflicto con otras celebridades y creadores de contenido.



El último pleito en el que se ha visto envuelta la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ tiene que ver con el empresario Santiago Ospina, exmánager del influencer conocido como ‘La Liendra’.

(Le puede ayudar: ‘Aunque nos cueste, el pensamiento católico es patriarcal’, según Alberto Linero).

La polémica entre la DJ y Ospina se originó después de que ella lo acusara a través de una historia de Instagram de haber incumplido un trato que habían hecho.



El supuesto acuerdo consistía en que Calderón le hiciera publicidad a la joyería del hombre, y este, a cambio, promocionaría sus fajas.



Luego de que la mujer habló mal del empresario y su honestidad para los negocios, Ospina tuvo que salir a aclarar la situación, contando su versión de los hechos en su cuenta de la misma red social.

(Le puede servir: Estas son las primeras fotos de Piqué en Miami para verse con sus hijos).

Allí dejó saber a sus seguidores que él salió del país en el momento en que Yina le estaba pidiendo que le hiciera publicidad a sus fajas reductoras, cosa que le resultó imposible, según él, por la cantidad de trabajo que tenía en el momento.



En el mismo video, Ospina dijo que le pagó a la DJ, a modo de compensación, por no haber cumplido con lo pactado.



No obstante, la explicación no dejó satisfecha a Calderón, quien, nuevamente en un post de Instagram, retomó la discusión, dejando ver la molestia que tenía con el hombre y sus razones.



De acuerdo con el relato de la DJ, fue Ospina quien la contactó inicialmente para hacer negocios, en este caso, para que le hiciera una publicidad de unas cadenas de oro.

(Le puede interesar: Mercurio retrógrado: ¿qué es y qué debe evitar hacer según la astrología?).

Según ella, aceptó promocionar las cadenas a cambio de la publicidad que el joyero le haría a las fajas con las que la mujer se ha hecho conocida en el mundo de los negocios. Dato en el que ambos concuerdan.



El tema se agravó aun más cuando algunos seguidores de Calderón se quejaron de la mala calidad de las joyas que, por su recomendación, le habían comprado al manejador de celebridades. Según los testimonios, las cadenas con el tiempo se tornaron de un color negro. Ante las acusaciones, Calderón le exigió al hombre que respondiera por la garantía a quienes compraron el producto.



Asimismo, demandó al sujeto que le pagara por la promoción de su joyería, cosa con la que, al parecer, Ospina habría estado de acuerdo. Por último, la empresaria les advirtió a sus seguidores que no hicieran negocios con él.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Sectas 'apocalípticas' que llevaron a sus miembros a la muerte

¿Le gusta la moda? Le contamos de qué se trata la moda sostenible

Inteligencia artificial muestra de forma increíble cómo se vería Dios