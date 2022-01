En algunas ocasiones, la vanidad y las modificaciones estéticas han traído problemas a varias personalidades del mundo de la farándula, ya sea porque su cuerpo no reaccionó de manera correcta a la cirugía o porque confiaron en personas inescrupulosas que atentaron contra su vida.

El caso más sonado en los últimos días respecto a procedimientos quirúrgicos es el de la ‘influencer’ y empresaria de fajas Yina Calderón, quien se sometió a varios procedimientos como retiro de costillas flotantes, amarre de músculos y lipoinyección de grasa en la cadera, que terminaron ocasionándole dificultades respiratorias tan solo dos días después.



La mujer tuvo que ser hospitalizada para tener los cuidados médicos necesarios por las difíciles cirugías que se realizó. Aunque se sabe que está fuera de peligro y no presenta graves problemas de salud.



Le contamos qué otros famosos se han sometido a procedimientos estéticos con los que tuvieron dificultades.

Sandra Guzman

La actriz ha pasado varias veces por el quirófano, aunque ha sido sobre todo por situaciones accidentales que han puesto en riesgo su vida.



Aunque por el lado de las cirugías estéticas tampoco ha sido fácil, pues a sus 17 años se sometió a procedimientos que no terminaron dando los resultados esperados.



"De necia quería hacérmela. Ahí fueron tres rinoplastias; la primera porque me quedó torcida, la enderezaron pero me dejaron obstruidos los cornetes, y por esa razón me la hicieron por tercera vez", afirmó en entrevista con este diario en 2011.

Linda Evangelista

Uno de los casos más famosos de tratamientos estéticos que no terminaron de la mejor manera es el de la reconocida modelo canadiense Linda Evangelista, quien fue una de las mujeres más exitosas en su trabajo en los años 90.

Foto actual que compartió en su Instagram. Foto: Instagram: @lindaevangelista

Su carrera se vio estropeada hace cinco años cuando decidió alejarse de los escenarios y de la vida pública por un procedimiento estético llamado CoolSculping de Zeltiq que terminó dejándola completamente irreconocible y “brutalmente desfigurada”, de acuerdo a lo que afirmó en sus redes sociales.



La modelo esperaba poder eliminar toda la grasa localizada que había en su organismo a través de la congelación de la misma a varios grados bajo cero. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario ya que, según explicó, sus células grasas aumentaron y la dejaron “permanentemente deforme”.



Para corregir los inesperados resultados, ha tenido que someterse a dos cirugías correctivas muy dolorosas que no han tenido consecuencias positivas de avance.

Jessica Cediel

Jessica Cediel Foto: Instagram: @jessicacedielnet

La reconocida modelo Jessica Cediel también fue víctima de una persona en la que confió y que terminó aplicando biopolímeros en sus glúteos sin que ella lo supiera, una sustancia con la que han sufrido cientos de mujeres.



En 2009, la mujer quiso mejorar el aspecto de esa zona de su cuerpo, sin embargo, el médico por el que fue atendida no le aplicó el tratamiento que le había prometido, sino que recurrió al uso de una sustancia siliconada, derivada del petróleo, que produce cuerpos y otros elementos extraños en el organismo, como reseñan portales médicos especializados.

A esta lista de víctimas de biopolímeros también se suman la actriz Lina Tejeiro, la DJ Marcela Reyes, la modelo Elizabeth Loaiza e, incluso, la misma Yina Calderón.



Ellas han señalado a través de sus redes sociales que no recomiendan el uso de este elemento en procedimientos estéticos y advierten de sus consecuencias a todas las personas que están interesadas en hacerlo. Incluso, Loaiza lidera un proyecto de ley para prohibir su aplicación en el país llamado ‘Ni una más con biopolímeros’.



Alejandra Guzmán

En 2008, Alejandra Guzmán fue víctima de una cosmetóloga que le administró una sustancia que no está indicada para ser usada en tratamientos estéticos.



La cantante tuvo una infección casi mortal al querer inyectarse los glúteos, ya que al parecer le aplicaron metacrilato, que es usado para pegar piezas dentales y hacer cubiertas de CD 's.



Esta sustancia ha provocado que la artista sea intervenida en 22 ocasiones. “A mí me han cortado parte de atrás de mis glúteos, pero no me van a cortar mis alas, la voz, las ganas de luchar y de ser yo”, declaró Guzmán a la revista 'People' en 2008.

Solange Magnano

Solange Magnano Foto: EFE

Miss Argentina 1994 llegó a ser una reconocida modelo a nivel mundial, pero falleció en 2009 por una embolia pulmonar debido a complicaciones después de un implante de glúteos que se había realizado en Buenos Aires.



Según el diario argentino 'Clarín', a la modelo le habrían inyectado grandes cantidades de metacrilato o silicona líquida para darle más volumen a los glúteos. Esta sustancia penetró en el torrente sanguíneo y le habría afectado todos los órganos vitales hasta producirle un paro cardiorrespiratorio.





Mamá de Kanye West

Donda West no solo fue conocida por ser la madre del cantante Kanye West, también era su manager y CEO de West Brands, LLC Super Good y presidenta de la Fundación Kanye West, que co-fundó junto a su hijo.



En 2007, Donda se sometió a una reducción de senos y a una abdominoplastia, pero murió en el post-operatorio.



A pesar de que el cirujano le recomendó quedarse en el hospital, ella decidió irse a su casa asegurando que su sobrina enfermera la cuidaría, pero la madre de Kanye sufrió hemorragias incontrolables y murió.

Fernando Olvera

Fernando Olvera Foto: EFE

El cantante de la banda mexicana Maná, Fernando Olvera, se sometió en 2019 a varios retoques faciales en el quirófano.



Su 'nueva cara' fue víctima de burlas en redes sociales luego de que Olvera se presentara en la gala de los Grammy de ese año.



Debido a esos comentarios, su exesposa Mónica Noguera reveló que el cantante había estado a punto de morir por esa intervención quirúrgica.



"Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta. Se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", dijo Noguera en el programa ‘De Primera Mano’.

