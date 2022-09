Un nuevo escándalo salpica a Yoli Álvarez, más conocida en las redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, y a Yina Calderón. Según comentó la mujer trans, la DJ y el denominado rey de las extensiones tuvieron una relación sentimental, aseveraciones que podrían tener una repercusión bastante perjudicial para el entorno familiar del especialista estético.



A través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, uno de los 63 mil seguidores de Álvarez le preguntó “qué pensaba de Yina Calderón Osma”, a lo que respondió con indirectas y afirmaciones con un tono bastante ‘picante’.

“Ella está loca, esa peladita está loca. Se metió en una tarima a interrumpir un cantante, ella quiere al uno, quiere al marido del otro, metiéndose por allá cuchicheando mamita porque me ha llegado un bochinche en primicia de que ella, cuando fue la inauguración de una peluquería por ahí X, andaba metida en el carrito con el rey de las extensiones taque taraque taque”, comentó.



Pero el tema no paró ahí, pues afirmó que la empesaria supuestamente había intimado con Victor Ocampo (rey de las extensiones) en más de una ocasión, además de haberse referido a él con ciertas orientaciones homosexuales, algo que no se ha demostrado y queda en el marco de las apreciaciones personales de Álvarez.



Así respondió Ocampo



Ante las afirmaciones de la ‘Barbie colombiana’, no tardó en entrar a la conversación Ocampo para defenderse de lo que él considera una falta de respeto contra el hogar que ha conformado con su esposa e hijos. Así mismo, tildó a las acusaciones en su contra de ser argumentos vacíos y sin fundamento.

“Ya me tienen los mensajes directos bombardeados, les quiero aclarar algo y es que a mí me importa un cul* lo que digan de mí, porque finalmente yo soy todo un caballero y yo sé quién soy”, mencionó.



“Yo no voy a permitir que un mal comentario y un chisme, vaya a afectar a mí familia. Conmigo si metanse, díganme lo que les dé la pu* gana, pero a mi familia la dejan quieta y me hacen el favor. Para nadie es un secreto que ella me ayudó a surgir (Calderón) en este mundo de las redes sociales”, agregó.



Finalizó diciendo que entre él y Yina Calderon solo hay una bonita amistad de por medio que se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años por su colaboración en el mundo empresarial.



Yina Calderón se une a la conversación

Las afirmaciones de Álvarez tampoco fueron ajenas a la influencer antioqueña, quien a través de sus historias de Instagram le respondió de manera tajante, por lo que el debate entre las creadoras de contenido hasta ahora está empezando a suscitarse en las diferentes plataformas digitales.

“Esta mujer está loca, de verdad chica usted necesita ayuda urgente. Ir a un psiquiatra o algo por el estilo. Cualquier persona puede ir a una clínica mental si una persona está mal y tú (Álvarez) estás mal, necesitas ayuda con urgencia”, mencionó en un principio la DJ de guaracha.



Por otro lado, explicó cuál es su relación con Ocampo y se defendió de las acusaciones que la involucraron en una relación sentimental con el estilista.



“Salió diciendo que tenía relaciones sexuales con el rey de las extensiones, ósea de verdad me preocupa la gente que está al lado de esta mujer porque está loca. Primero salió diciendo que la ‘Epa’ lavaba dinero y no sé cuántas mentiras más”, dijo.



“ Vean lo que a mí me digan no me importan, pero nene estás afectando una familia, un hogar y sí yo al rey de las extensiones lo conozco desde que tiene 14 años y si yo quisiera tener algo con él lo tenía porque yo lo conozco desde antes que conociera a Tatiana (esposa) (...) yo vi al rey muy afectado por esto y a su hogar”, agregó.



Finalizó diciendo que no haría nada de lo que ha dicho la ‘barbie colombiana’ porque ella sabe que es perder una cuenta de Instagram y pidió a su comunidad, de más de un millón de seguidores, que denuncien el perfil de Instagram de Álvarez para que, supuestamente, deje de calumniar a las personas.



