Las ‘influencers’ Yina Calderón y Epa Colombia volvieron a estar en la lupa de la opinión pública luego de casi cuatro meses de haber protagonizado un fuerte cruce de palabras y adjetivos descalificadores en redes sociales por sus productos de belleza.



Ahora parece que Epa Colombia quiere hacer las paces con la ex concursante del reality ‘Protagonistas de Novela', de ‘RCN’.

‘Te llama tu enemiga y nos vamos a la iglesia’

En la tarde de este jueves, la empresaria le envió un mensaje de reconciliación a Calderón y hasta le tendió la mano para ayudarle en lo que necesitara.



“ Yo se que ella (Yina Calderón) me hizo mucho daño y me hizo la maldad, pero a mí no me importa porque es que yo no voy a pagar con la misma moneda. Yo quiero llevarla a la iglesia y quiero que le impongan manos, que Dios la cambie como me cambió a mí”, mencionó Epa Colombia en las historias de su cuenta de Instagram.



“La llamé y le dije ‘Te llama tu enemiga y tienes o tienes que cambiar en este 2022; nos vamos para la iglesia’. Y me dijo que sí”,agregó.



Entretanto, Yina posteó en sus historias un pequeño fragmento de las declaraciones de Epa, mostrando que, así sea por el ameno clima decembrino, está dispuesta al diálogo y a la solución de las diferencias.



“Muchas gracias por tu preocupación, tienes algo de razón”, mencionó Calderón en su perfil de Instagram refiriéndose a Epa.

¿Por qué empezaron los roces entre Calderón y Barrera?

El ‘rifirrafe’ entre las dos creadoras de contenido empezó cuando Juliana Calderón, hermana de Yina y quien también vende keratinas, había dicho, supuestamente, que Epa Colombia no daba fotos si no le compraban una Keratina.



Esta presunta declaración, que explotó en redes sociales, se dio en el marco de la feria empresarial Expo Belleza, la cual se celebró en la ciudad de Medellín el pasado mes de septiembre.



Las declaraciones llevaron a Daneidy Barrera a responder las críticas de Juliana. Sin embargo, su reacción no fue del todo moderada, pues trató de “zarrapastrosa y chandosa” a Caderón.



La disputa de redes se trasladó también a los seguidores e internautas: los fanáticos de Daneidy la defendían defenestrando a Yina. Y los ‘Calderón-lovers’ hicieron lo propio contra la empresaria reconocida por un video que difundió, hace más de cinco años, en apoyo a la Selección Colombia.

La misma Yina apareció defendiendo a su hermana.



“Yo no había visto el video que Epa Colombia hizo refiriéndose no solo a mi hermana sino contra mí también, porque dijo ‘esas pe… esas zarrapastrosas, esas gaminas’. ¿Quién es más gamina, la que habla así o nosotras?”, dijo Calderón en sus redes sociales.



“Si mi hermana no le contesta yo sí. Pilas pues con las palabras que dice, no sea tan grosera que yo a usted no la ando ofendiendo, ni tratando mal, ni diciendo groserías, yo no la ando aventando al agua, de sus escándalos”, finalizó.



Desde entonces ambas ‘influencers’ se dedicaron a atizar la hoguera por medio de una que otra indirecta.



Hasta ahora.



Con el mensaje de reconciliación de Epa Colombia se espera que las discusiones —al menos las públicas— entre ambas creadoras de contenido queden saldadas y puedan dejar los rencores en el pasado.



¿En qué quedará la ‘cumbre’ Barrera-Calderón?, se preguntan los internautas que siguen de cerca el panorama del entretenimiento digital colombiano.

