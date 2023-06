La hiperactividad le ha pasado factura a la influencer y DJ Yina Calderón pues según reveló en su cuenta de Instagram la herida de la última intervención quirúrgica que se realizó se le abrió.



En sus historias ha compartido con sus seguidores el difícil proceso que ha tenido que enfrentar debido a los biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos.

(Le puede servir: La famosa actriz Laura Londoño confesó que lleva 10 años sin usar desodorante).

En palabras de Calderón la cicatriz le quedó “regia”, por lo que estuvo en reposo durante 10 días, y al observar que la cicatriz estaba seca, decidió moverse, retomado algunas de sus actividades diarias como visitar su empresa y estar al frente de su nuevo proyecto de spa de cerveza, que está ambientado en la temática de Los ‘Simpsons’.



A partir de ese momento, la herida de la cirugía empeoró de manera impresionante. “Les juro que estoy que entró en depresión. Me siento aburrida, sin ánimo, este fin de semana ha sido duro para mi” dirijo Calderón después de compartir varias fotos del estado de su herida.



En sus historias también se encargó de mostrar que su hermana ha sido la encargada de hacerle la curación, para que se dé el proceso de cicatrización de manera correcta.

(Le puede ayudar: Elon Musk contrata a un niño prodigio, de 14 años, como ingeniero de SpaceX).

En medio de todas las historias, apareció el padre de Yina, Leonel Calderón, quién habló del rol que según él cumplen los amigos.



“No hay amigos para enfermedades, ni para los hospitales, ni para las cárceles. Amigos hay para pasarla sabroso, charlar, tomarse unas cervezas, para eso son los amigos, y para que le den unos consejos, pero para una clínica, eso no es obligación eso no es obligación de los amigos. ¡Ahí no hay amigos!”, aseguró.

Inyecciones de silicona: tragedia e impunidad

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Murió Chris Dignam, líder de la banda irlandesa Aslan

Marlon Wayans tildó a United Airlines de 'racistas': exigió vuelos gratis para sus fan

Participante de 'MasterChef Celebrity' rompió en llanto: ‘Quedamos con ese vacío’