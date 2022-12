Yina Calderón y Aída Victoria Merlano han protagonizado una nueva polémica pues han cruzado fuertes mensajes a través de las redes sociales. Esta pelea se originó después de que Calderón opinará sobre el rumor de que la barranquillera extrañaba a Yeferson Cossío.

La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ en sus historias de Instagram habló del comentario que hizo Westcol, novio de Aída, sobre Yeferson Cossio y aseguró que la joven no supera a ex.



“Yo la considero mi amiga y me cae muy bien, al igual que su mamá, quien es una excelente persona y tuvimos la oportunidad de hablar hace poco; pero hoy me toca hablar de una manera objetiva (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, afirmó.



(Siga leyendo: Andrea Valdiri mostró la razón por la que algunos matrimonios se acaban).



Asimismo, la creadora de contenido cuestionó la relación que tiene con el ‘streamer’ y le envió un mensaje a Cossio para que vuelva a salir con la barranquillera.

Ante estas declaraciones, Aída Victoria Merlano se defendió y subió a sus historias de Instagram unos videos, en los que aclaraba qué Yina no es su amiga.



“De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, debe ser leal; pero tú de lealtad no tienes ni idea porque trapeaste el piso con esa palabra en todas tus declaraciones”, contó.



(Lea también: ¡Milagro!' Ciego al que le dieron monedas falsas se fue a puño con bromista).

Asimismo, volvió aclarar que ella en ningún momento le dijo eso a Westcol y que fue una broma de muy mal gusto. Además, afirmó que Yina no tiene los suficientes argumentos para decir que ella no lo ha superado, pues desde el mes de abril no se hablan.



(No deje de leer: ¡Carolina Cruz y Melina Ramírez, en la edición especial de DONJUAN Qatar 2022!).



“Tú dices que yo hablo y hablo de esta persona porque no me lo puedo sacar de la cabeza ¿Con quién se supone que hablo de eso?, no será contigo porque la última vez que hablamos fue en abril (...) Yo creo que debería darte pena decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera, sobre todo desde la cuenta de tu empresa que es privada, para ver lo publicado, toca seguirla ¡Espero que vendas muchas fajas, Yina!”, aseveró Aida.

Más noticias

Actor Guillermo Francella fue mordido por un perro mientras paseaba a su mascota

Exesposa de Cosculluela denuncia que el cantante la agredió estando embarazada

Así luce la niña de las trenzas de 'Matilda', a sus 35 años

‘Llevo más de 18 años esperando a un hombre que prefirió su posición social’

TENDENCIAS EL TIEMPO