Yina Calderón es un influencer, DJ y empresaria, que de manera constante se convierte en el centro de atención en las redes sociales por su extravagante comportamiento, que muchas veces genera polémica.



En su cuenta de Instagram tiene más de 480 mil seguidores, los cuales están atentos a cualquier lanzamiento musical, video u otra actividad que haga, tanto detractores como seguidores hablan, comentan y están al pendiente de lo que haga.

Su última polémica sucedió en una de sus presentaciones que habitualmente hace como DJ de guaracha. Allí decidió tratar de besar a un hombre que estaba presente observando el show.



El sujeto de manera inmediata la rechaza, con gestos evidentes de incomodidad, generando sorpresa en Calderón, quien estaba molesta e hizo gestos muy agresivos, sin embargo, se concentró en la presentación y siguió interactuando con el público.



En dicha presentación, al parecer la empresaria estaba en estado de embriaguez, por lo que este comportamiento pudo haberse generado por el consumo de bebidas alcohólicas.

Este video fue compartido por la página de Instagram @rastreandofamosos y al día de hoy tiene más de cuatro mil me gustas y casi mil comentarios resaltando el momento que vivió la creadora de contenido.



Estos son alguno de los comentarios que resaltan el hecho entre el sujeto y Yina Calderón, siendo respaldada por algunos y rechazada por otros.



“Si no le cae bien, qué hace en primera fila apoyando el show”, “Oye, pero este hombre que hace ahí? ¿Explícame quién te obligó a ir a ese evento? ¿Cómo vas tú a ver a Yina Calderón en contra de tu voluntad? de verdad no lo puedo entender”, se lee entre los comentarios que la apoyan.

Igualmente, están aquellos que la critican por su comportamiento: “Si está invadiendo su espacio personal, es obvio que lo rechace, existe gente que detesta en contacto físico y más en la carita, siempre consentimiento para todo”, “Pobre mujer, de verdad causa es lástima”, “empecemos por entender que no a todas las personas nos o les gusta que se nos toque, sin importar quien sea”.

¿Cómo comenzar desde cero con el sueño de ser 'youtuber'?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

