Yina Calderón es una de las creadoras de contenido que más ha causado polémica y llamado la atención de los medios por sus rencillas con otras personalidades del mundo digital, como ‘Epa Colombia’. Sin embargo, también ha dado mucho de qué hablar por su papel como empresaria, pues ha sacado adelante su marca de fajas y ha aumentado su estatus en el mundo de la guaracha.



(Siga leyendo: Joven murió tras ponerse piercing en el labio y sufrir complicaciones).

Así las cosas, Calderón se ha vuelto uno de los referentes más comentados de las redes sociales y es una referencia para aquellos internautas que ven en ella un ejemplo para emprender o para hacer videos en las diferentes plataformas digitales.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo look de Yina Calderón Foto: Instagram:

Calderon y su influencia en los niños

No obstante, hace poco la Dj se volvió tendencia luego de que una niña menor de edad se la cruzara en la calle y le dijera “ que se estaba portando mal”. Esto le llevó a cuestionarse y a preguntarse sobre su influencia sobre los menores de edad en el país.

El ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, lo tienen que dar los papás FACEBOOK

TWITTER

“Se me acerca una niña y me dice disque ‘Yina me estoy portando mal,’ como contándome y yo decía ‘¿yo le estoy inspirando a los niños al mal comportamiento y que se porten mal?’, no entiendo, yo quedé como impactada y yo ‘está bien, sígalo haciendo’”, comentó la empresaria en sus historias de Instagram.



(Lea: Will Smith le pide disculpas a Chris Rock: 'Me siento como un mierda').



A pesar de su reflexión, también pudo mencionar que ella no debe ser un ejemplo en el crecimiento de la juventud en el país, pues esa influencia se la deben inculcar los propios padres, las instituciones educativas y los hogares.



“Entonces la conducción es que igual, el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, lo tienen que dar es los papás, la casa ¿no?”, concluyó.

Más noticias

Roy Barreras habla de su hijo que practica poliamor: 'No tiene pareja sino nido'

El poema que le escribió Felipe Saruma a Andrea Valdiri por su cumpleaños

Mary Méndez dice que alguien cercano la traicionó tras filtración de su vida

Tendencias EL TIEMPO