Yina Calderon es una de las personalidades más polémicas del país. La DJ suele estar en el ojo del huracán por sus controvertidas opiniones y por sus rifirrafes con otros famosos.



En su cuenta de Instagram, la huilense acostumbra a publicar los pormenores de su vida. Hace tan solo unas semanas tuvo una discusión pública con una de sus hermanas, que compartió con sus seguidores.



Ahora Calderón reveló una impresionante anécdota, que le habría sucedido hace poco y la dejó conmocionada. En sus historias aseguró que el relato sería “difícil de creer” para algunos.



Lo que contó Yina fue que se encontraba con otras personas en su camioneta cuando fueron abordados por dos hombres. Su novio y otro amigo sacaron un arma y la apuntaron hacia los extraños.



“Ustedes no se imaginan lo que me acaba de pasar, porque el que escuche esto no me cree, como no he podido dormir bien en estos días, yo venía durmiendo en mi camioneta cuando de repente veo que mi novio le dice a mi amigo mariachi, saque la pistola, saque la pistola y él la saca por la ventana y le apunta a unos manes”, narró la creadora de contenido.



La DJ y sus acompañantes creyeron que se trataba de un robo, debido a los casos de inseguridad que se han presentado últimamente en la ciudad. El susto siguió cuando se enfrentaron a los dos hombres que llegaron a su camioneta.



“Ellos sacaron la pistola porque los manes en moto se nos acercaron y se nos mandaron y yo jure que iban a asaltarnos de una y bajarnos de la camioneta, cuando uno de los manes le dice al otro están armados, y arrancan en la moto y se paran en el semáforo”, continuó.

Yina Calderón fue una de las concursantes de 'Duro contra el mundo'. Foto: Instagram: @yinacalderonoficialdj

La intervención de la policía

La creadora de contenido se mostró enérgica mientras explicaba lo sucedido. Calderón también reveló que debido al miedo, buscaron una gasolinera donde parquearse y tomar un respiro de la persecución.



“Nuestra reacción fue meternos a una bomba de gasolina y sacar las pistolas porque no nos íbamos a dejar robar, con miedo, porque nosotros no somos malas personas. Cuando de repente llegaron varios policías y nos rodean y nos dicen que cómo así que íbamos a atacar a agentes de la SIJÍN con pistolas”, señaló.



Para ese momento, los agentes de Policía se acercaron a la camioneta y les explicaron lo ocurrido. Los dos hombres que supuestamente iban a robar a la influenciadora, eran solo dos miembros de la Sijín vestidos de civil, que querían investigar el vehículo.



“Resulta que los supuestos malandros no eran malandros, sino policías, y yo toda emberracada diciendo que nos iban a robar, cuando se acerca uno y me dice que era un agente infiltrado y me dice que cuando vieron mi camioneta con un vidrio roto se les hizo sospechoso y por eso se habían acercado”, concluyó la famosa.



Yina manifestó que la confusión se dio por el miedo a la inseguridad de la capital. Sin embargo, en redes sociales muchos descartaron su relato al considerarlo fantasioso. Otros seguidores, le mandaron mensajes de apoyo a la influenciadora y la animaron a seguir contando sus experiencias.

