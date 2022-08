Yina Calderón vuelve a ser tendencia en redes sociales. Esta vez porque su proyecto enfocado a construir la primera 'casa Barbie' de Colombia, tuvo que ser paralizado por problemas con el conjunto residencial dónde se estaba llevando a cabo la obra.



La creadora de contenido hizo el anuncio a través de sus redes sociales, dónde le comentó a sus seguidores que el proyecto debía posponerse, debido a que existe un problema contractual de propiedad horizontal. Esto impide que la residencia reciba público externo que no sea habitante de la unidad de apartamentos.

“Prefiero ser muy sincera. Resulta y pasa que ya tenía casi todo terminado en el apartamento, el apartamento Barbie. Ya teníamos instalados jacuzzi, o sea muchas sorpresas para ustedes, mejor dicho, todo”, comentó la Dj de guaracha en su perfil de Instagram.



"Cuando, de pronto, la administración me dice: ‘eh no es que usted aquí no puede ingresar gente por propiedad horizontal, no se puede hacer este tipo de cosas en conjuntos’ ”, agregó.



Ante el hecho, la antioqueña reconoció que el error fue su culpa, pues no se fijó en el reglamento del conjunto residencial; no obstante, pidió asesoramiento jurídico, pero sus abogados acataron las directrices del complejo urbanístico.



“Me asesoré de un abogado experto en propiedad horizontal y el reglamento interno del conjunto lo dice, yo no me fije, no me fije en ver el reglamento del conjunto antes de hacer la inversión. Por lo tanto, ay me dieron hasta ganas de llorar jeje”, mencionó.



“Ayer fuimos con mi mamá a hablar con la administración y fue imposible, por lo tanto, perdí todo el tiempo que gasté, todo el dinero, toda la inversión del apartamento. Pero señores, no me queda grande sino la ropa”, continuó.



Calderón va a trasladar la 'casa Barbie'

Yina Calderón se mostró realmente afectada por lo sucedido, sin embargo, puntualizó que va a trasladar la 'casa Barbie a otro lugar'. Según comentó, la propiedad que había alquilado, luego de abandonar su anterior conjunto residencial, sería la nueva vivienda que albergará sus muñecas.



Por el contrario, la propiedad que estaba destinada para tal propósito será ahora su lugar de residencia.



