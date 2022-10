La DJ, empresaria e 'influencer' Yina Calderón suele compartir en sus redes sociales momentos de su día a día, como la recuperación que está llevando en este momento luego de su última cirugía de reconstrucción de glúteos; sin embargo, de sus relaciones amorosas habla poco.

En Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, Calderón realizó una dinámica donde sus seguidores podían dejarle preguntas y ella respondía a través de sus historias. Allí habló sobre su vida privada.



Uno de los comentarios que le dejaron a la 'influencer' pedía que presentara a su novio, ya que ella ha mencionado antes que tienen una pareja, pero no ha revelado su identidad ni ha mostrado su rostro.



La mujer no esquivó la pregunta, sin embargo, explicó por qué no está de acuerdo en compartir detalles de su vida amorosa.



“Mi amor, ¿pá qué? Yo a esa persona no la muestro, esas parejas que se regalan cosas, se juran amor, que carros, que joyas, que se aman, se piden matrimonio, ¿pa’ qué? Eso luego terminan como perros y gatos, denunciándose, odiándose, de todo”, respondió.



También aseguró que su pareja y ella no son del tipo de personas que comparten su relación en redes sociales: “La relación es de uno, mi amor, la relación es privada, yo muestro mi c... pero a mis novios no, déjenmelo quieto, a él no le interesan las redes".

Cirugía de glúteos

Hace solo unos días Yina Caderón se sometió a una nueva operación en sus glúteos, luego de su mala experiencia con procedimientos estéticos en esa misma zona de su cuerpo que la llevaron a adquirir biopolímeros.



La huilense reapareció en sus redes para contarles a sus seguidores cómo le fue en la operación. “Quiero contarles que me fue bien en la cirugía. El proceso estuvo demasiado fuerte, ya luego les mostraré, pero por ahora quiero contarles que estoy bien de salud”, contó.



