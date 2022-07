Yina Calderón es una de las figuras públicas más controversiales del país, en repetidas ocasiones la ‘influencer’ y empresaria huilense ha compartido parte de su vida privada en sus redes sociales, esto la ha llevado a ganar tanto seguidores como detractores.



(También le puede interesar: Yina Calderón habló sobre su exnovio, ¿de quién se trata?).

Esta vez, aprovechó el espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera como actriz, y ahora como DJ.



Al referirse a una pregunta acerca de la depresión Calderón respondió, “ustedes me han preguntado sobre el tema de la depresión y yo no soy una mujer que me deprima.



Con optimismo añade que ella piensa que “ uno en la vida tiene que ser berraco hijuemadre, pararse, y decir: ‘Voy a hacerle’”, aclaró antes de contar los siguientes hechos de su vida.



Dice que se ha sentido triste y depresiva en tres momentos en su vida, “la primera, cuando me expulsaron de ‘Protagonistas’, yo decía: ‘Parce, perdí la oportunidad de comprarles una casa a mis papás’. La segunda, cuando Franklin Ramos dijo que yo era la peor vestida en los Premios TVyNovelas”.



(Tal vez sea de su interés: Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri).

El comentario de Franklin a Yina Calderón

Frente a ese último momento confesó que el comentario de Ramos le dolió más de lo que había esperado.



“Él no sabe lo que yo me patonié el Centro Comercial El Gran San, en Bogotá, buscando un vestido. Yo decía: ‘No es justo’. Ahorita soy una hijue… loca, pero en ese momento no”, sostuvo.

Por último, dijo que el tercer momento más triste en su vida fue cuando su exnovio la “dejó botada en el monte” después de tener una discusión.

Andrea Valdiri se molesta al ser comparada con Yina Calderón

Yina Calderón habla sobre video en el que se besa con una mujer

Epa Colombia aclaró por qué buscó ayuda de Yeferson Cossio

Tendencias EL TIEMPO