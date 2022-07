Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más activas que tiene Colombia. En los últimos días, la también empresaria, sorprendió a todos sus seguidores con su nuevo look.



(Tal vez le pueda interesar: Yina Calderón revela crítica de asesor de imagen que le causó depresión).

En un video que ha sido compartido por la ‘influencer’ en su cuenta de Instagram, se le ve luciendo un nuevo corte y color de cabello.



Y agregó a la descripción el motivo por el cual tomó la decisión de cortar su cabello: “¡Contenta de empezar una etapa misteriosa en mí vida, ustedes saben que cuando vuelvo con un nuevo look es por qué ALGO CAMBIÓ HP algo tuvo que cambiar si o qué (…)algo le pasó a la Yina, y no precisamente algo malo nenes, este corte me identifica y me siento cómoda con él y espero que me logren aceptar”.

La publicación ha recibido cientos de mensajes por parte de sus seguidores, dentro de los que se destacan: “Le luce”, “se ve bien”, “lo mejor que pudo hacer”, “pues la verdad se le ve muy bien”. El video ya supera los 3.800 me gusta en Instagram.



(También pueda ser de su interés: Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri).

Antiguas críticas a su imagen

En días pasado la creadora de contenido se dijo que se ha sentido triste y depresiva en tres momentos en su vida, “la primera, cuando me expulsaron de ‘Protagonistas’, yo decía: ‘Parce, perdí la oportunidad de comprarles una casa a mis papás’. La segunda, cuando Franklin Ramos dijo que yo era la peor vestida en los Premios TVyNovelas”.



Frente a ese último momento, confesó que el comentario de Ramos le dolió más de lo que había esperado.



“Él no sabe lo que yo me patonié el Centro Comercial El Gran San, en Bogotá, buscando un vestido. Yo decía: ‘No es justo’. Ahorita soy una hijue… loca, pero en ese momento no”, sostuvo.

