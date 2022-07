La creadora de contenido y empresaria huilense, Yina Calderón, contó que tiene muy claro en su mente y corazón el nombre de la expareja con la que volvería, si se diera la oportunidad.



(Tal vez le pueda interesar: Yina Calderón responde a rumores de que quería golpear a Lina Tejeiro).

Así lo dejó ver luego de que un usuario le hiciera llegar a sus redes sociales la pregunta de: “¿Volverías con alguno de tus ex?”. Enseguida, Calderón respondió en la sección de historias diciendo que sí lo haría y que lo haría con Julián. Se trataría de Julián Luna, con quien mantuvo una relación amorosa que llegó a su término en el año 2019.



“Sí volvería con un ex y reconocerlo no me hace rogarle a nadie... si les digo la verdad y les soy muy honesta porque ustedes son parte de mi vida... yo volvería... con Julián... para los que no saben quién es Julián, es un novio que yo tuve y que lo llaman ustedes: El negro”.



La exprotagonista amplió su respuesta resaltando que ella simplemente “lo dejó ir”, afirma mientras se muestra conmovida al recordar la ruptura.



“... Lo dejé ir de mi vida cuando ... lo dejé ir, ya ... Uy, se me aguó el ojo y todo ... porque me quiso cuando yo no tenía nada, o sea, que no se enamoró de otras cosas que no fuera yo y encontrar personas así ahorita es muy complejo”, expresó Yina Calderón a manera de conclusión.



(También puede interesarle: Yina Calderón: Su mamá en realidad no consume drogas).

La ruptura con Julián Luna

En el momento de la separación, en 2019, la creadora de contenido se refirió a la situación diciendo que: “Quien no respeta a mi papá y mi mamá, quien no entiende que mi papá y mi mamá son para mí muy importantes, quien no entiende el hecho de que le regale a mi papá unos zapatos, quien se ponga bravo porque tenga detalles con mi mamá, no nació para estar conmigo”.

Yina Calderón arremete contra Andrea Valdiri

Yina Calderón reveló que su actual pareja intentó hacerle daño

Yina Calderón habla sobre video en el que se besa con una mujer

Tendencias EL TIEMPO