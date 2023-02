La cantante de vallenato Ana del Castillo encendió las redes sociales luego de responder a la creadora de contenido Yina Calderón, quien arremetió contra ella a través de sus historias de Instagram.Castillo no dudó en hacer una dura advertencia a la empresaria, asegurando que en caso de hablar de ella nuevamente tomaría acciones legales.

(De interés: Yina Calderón ahora se viste de osa rosada y a Natalia París le encanta).

Recordemos que toda esta polémica surgió desde que Calderón sacó en 2022 una versión de la reconocida canción 'Cómo duele el frío', del cantante Wilfran Castillo, aparentemente sin su permiso.



Sin embargo, en ese momento el intérprete aclaró que no iba a tomar acciones legales. No obstante, a inicios de este año la guaracha de Calderón fue dada de baja de la plataforma de videos YouTube.



Esta situación generó indignación por parte de la empresaria, quien dijo en una entrevista para la emisora ‘Tropicana’: "El tipo es un hipócrita, solapado y mentiroso, no fue capaz de avisarme por qué habían bajado el video", afirmó.

Por otro lado, la controversia de las cantantes surge por los comentarios que hizo Ana del Castillo frente a un video que publicó Maluma en sus historias de Instagram recordando el beso que le dio Calderón cuando era participante del programa 'Protagonistas de Nuestra Tele'.



El reguetonero escribió "ese beso fue mera vuelta" y "la humildad prevalece y la magia crece" junto al video.

(Lea también: ‘Ella está loca’: ‘Epa Colombia’ criticó a Yina Calderón y a su familia).

La publicación del intérprete de '4 Babys' generó burlas entre sus seguidores, entre ellos la cantante originaria de Valledupar, quien aseguró que al reguetonero "se le quemó la 'jeta' después del beso".

Ante esto, este miércoles la 'influencer' oriunda del Huila no se quedó callada y respondió a las burlas de la cantante:

"No tengo nada en contra de ella, su música me gustaba demasiado, pero prefiero escuchar a Natalia Curvelo. Me encanta esa niña, tiene una voz poderosa y no estoy diciendo que la otra no la tenga (...) Ella no me puede criticar porque no se sabe quién es más borracha, si ella o yo. La única diferencia es que ella consume drogas y yo no", aseguró Calderón.



Por último, la intérprete de 'La cachera' le respondió, dejando claro que no dudará en ir tras ella, y dijo: "He sido educada, una más y no te la paso".

(Siga leyendo: Yina Calderón recuerda video de su beso con Maluma: 'No he salido de su mente').

Más noticias en EL TIEMPO

Harvey Weinstein es condenado a otros 16 años de prisión por violación

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt gana casi 70 millones de pesos semanales

Gemelas quieren estar embarazadas al tiempo y del mismo hombre

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO