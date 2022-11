Yina Calderón es una de las influencers de la que más se habla en el país pues constantemente se ve envuelta en diversas polémicas. La creadora de contenido y Dj se caracteriza por ser muy activa en su cuenta de Instagram y constantemente le comparte a sus seguidores situaciones de su vida personal y profesional.

El pasado sábado 26 de noviembre, Calderón se presentó como Dj en el municipio de Samaniego, ubicado en el departamento de Nariño. Allí le ofrecieron el plato tradicional cuy y por medio de sus historias comentó que no fue capaz de probarlo.



“Ustedes no me lo van a creer que ya estamos en Samaniego (Nariño) y Dani nos trajo el almuerzo: Nené, esto se llama cuy, mire las paticas. No soy capaz de pegarle un mordisco a esto ni loca. Mi papá sí fue capaz”, contó.



(Siga leyendo: ¿Yina Calderón dejó el trago? Esto fue lo que dijo).

Luego, Yina mostró a su padre, Leonel Calderón, probando el plato típico. La empresario explicó que una de las razones por las que no era capaz de probarlo, era que le daba pesar ver el tamaño de las del animal y que se parecía a un conejo.



(Le puede interesar: Conmovedor: Así celebró gol de Messi niño ciego que adaptó el Panini al braille).



“Obviamente, yo entiendo que el cuy es algo cultural de Nariño, se respeta. Pero, yo no soy capaz de comerme eso”, comentó. Además, volvió a enfocar a su padre quien seguía comiendo y agregó: “Miren él, cómo lo saborea, cómo saborea la patica… ¿A usted no le da pesar del cuy?”.

