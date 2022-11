Yina Calderón se ha vuelto una de las influencers más reconocidas del país. Su primera aparición pública la hizo en el reality show ‘Protagonistas de nuestra tele’, dónde tuvo un gran papel y la llevó a posicionarse en la palestra mediática muy rápidamente.



(Siga leyendo: Entrevistó a sobreviviente de sepsis y semanas después contrajo la enfermedad).

Así mismo, es bien conocida por sus productos para el cuidado del cabello, como por su incursión al mundo de la música siendo una de las DJ de guaracha con más alcance en las redes sociales.



Recientemente, lanzó su nuevo sencillo inspirado en la icónica canción de José Luis Carrascal, ‘Como duele el frío’, y por la cual ha recibido cientos de críticas de varios personajes del mundo de la farándula, pero sobre todo, de la comunidad digital que no vio con buenos ojos la composición de la antioqueña.



La pieza ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube a menos de una semana de haberse estrenado, un muy buen registro teniendo en cuenta que la creadora de contenido no sacaba música hace más de un año.



(También: Azafata es agredida sexualmente por un borracho; avión aterriza de emergencia).

Según comentó Calderón, hay varias actrices y personalidades del mundo del entretenimiento que han dado su punto de vista sobre la canción con comentarios negativos y pidiendo respeto por el trabajo realizado en la versión original. Evidentemente esto no caló bien en la influencer, quien mandó un contundente mensaje contra sus detractores.



“Yo quiero enviar un mensaje claro y conciso: por ahí estoy viendo una que otra actriz y presentadoras, que no las nombro porque yo no las voy a dar popularidad, frustradas porque nosotros los influencers no tenemos la culpa de generar más o de ganar más, nombrándome, diciendo un poco de cosas mías, etiquetando, que respete no sé qué, que mi video, que si el cu** de mis hermanas”, dijo la DJ en una instastorie.



“El día que agradezcan su trabajo, hacer lo que ustedes hagan, porque lo que ustedes hacen a mí sí me importa un cu*, a diferencia de ustedes que viven pendientes de mi vida, gracias a ser yo, Yina Calderón y gracias a mi trabajo y que no me he tenido que meter con ningún millonario del país ni con ningún empresario famoso para que me mantenga tengo esto”, agregó.



(Lea: Estos son los nombres prohibidos para nombrar a recién nacidos en Latinoamérica).

Más noticias

¿Bajo presupuesto? Internautas lanzan críticas al Concurso Nacional de Belleza

Mesera se queja de extranjeros que le dejaron una propina de 2 dólares

‘Tiktoker’ recaudó más de $ 800 millones para que abuela de 80 años se pensione

Tendencias EL TIEMPO