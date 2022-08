Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país por su profesión como DJ de guaracha, pero sobre todo, por las diferentes polémicas que ha levantado con sus actuaciones en algunos eventos públicos y por las rencillas que ha cultivado con otros influenciadores.



(Siga leyendo: Yina Calderón confesó haber besado a un presentador de ‘Duro contra el mundo’)

Ahora, es noticia en redes sociales por haber publicado fotos de algunos de sus amigos sacando sus pertenencias de su casa en el sector conocido como El Salitre, debido a que, según comentó la misma celebridad, la administración del conjunto residencial le habría pasado una queja por el ruido.



Esto habría generado molestia en sus vecinos, por lo que en más de una ocasión Calderón fue multada por el hecho. No obstante, ella manifiesta que no entiende el disgusto de los residentes si “solo había hecho una que otra reunión con sus amigos”.

¿A dónde se mudará?

Hace algunas semanas Yina Calderón ya había manifestado su molestia con la administración del conjunto al programa de chismes ‘La Red’, por lo que contó sus intenciones de irse a vivir a una casa campestre en Cajicá ,dónde no tenga problemas con la vecindad.

“Me voy para una casa. Soy consciente de que soy una persona ruidosa y lo hago por los vecinos, pero también porque no me aguanto a la administración", comentó en su perfil de Instagram.



“De verdad, se pasan. Aun sabiendo que soy terrible, es mejor no pelear más y marcharme a una casa superlinda que se las mostraré cuando esté terminada”, agregó



Así mismo explicó que al parecer su partida cayó como ‘anillo al dedo’ para sus vecinos, pues se notaron felices y colaborativos ayudándole a empacar y a bajar sus pertenencias de la torre.



"Hoy los celadores de este conjunto están de un amor… la administración está dejando entrar a todo el mundo a mi casa para que me ayude a trastear, o sea, se les cumplió el sueño y no me cobraron ni una multa. ¿Pueden creerlo? O sea, no le cobramos ni una multa, pero váyase”, explicó.



(Lea: Insólito: alemanes pidieron 600 cervezas para 'desayunar' a las 10 de la mañana).

