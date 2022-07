Yina Calderón es una de las ‘influencers’ colombianas más activas en redes sociales. En sus publicaciones se le ve continuamente disfrutando de reuniones y eventos junto a sus amigos en su apartamento en Bogotá.



Hace un par de días la joven anunció a través de su cuenta de Instagram que quería festejar su cumpleaños en su casa, de manera tranquila junto a varios amigos y familiares. Sin embargo, la celebración se salió de control y un par de agentes policiales tuvieron que hacer presencia en el lugar para tomar control de la situación.



La ‘influencer’ informó que todo habría comenzado el pasado 12 de julio, cuando sus vecinos empezaron a quejarse de la fiesta que se había extendido por varias horas y por el ruido.



Tal parece que la joven hizo caso omiso de las quejas, lo que llevó a que la administradora del edificio le suspendiera el servicio de luz por algunos minutos. No obstante, con sus conocimientos en asuntos legales y la colaboración de las autoridades policiales, logró que se le restableciera la conexión eléctrica.



A pesar de esto, la creadora de contenido, en una publicación en su cuenta de Instagram, sostuvo que no le gustó lo que pasó durante su celebración y que por esto había tomado la decisión de mudarse, comentando que no consideraba como justa la manera en que actuaron sus vecinos. Dice no ser una inquilina problemática.

“Yo soy demasiado sincera y si yo me las pasara haciendo fiestas acá yo se los digo. Si me he hecho tres fiestas en todo el tiempo que llevo acá es mucho, porque me la paso viajando y en los viajes que hago siempre estoy tocando y casi nunca estoy en la casa”, dijo Yina Calderón en sus redes sociales, reclamando la intolerancia de su vecinos y agregó que ellos también hacen algunas reuniones ruidosas.

“Tomé la decisión de irme de este lugar, no me soporto más el estrés de la administradora. Yo tengo una casa a la salida de Bogotá, una casa campestre. Así que un anuncio parroquial para la administradora, para que se ponga contenta porque me voy de este edificio, no me la aguanto más”, concluyó la joven.

