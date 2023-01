Recientemente, Yina Calderón había salido con unos amigos de ella a tomarse unas cervezas en un bar. Esa noche la Dj de guaracha se pasó de tragos y confesó que había terminado con su novio y además, al llegar a su casa terminó atacando a varios creadores de contenido del país.

Esto pasó en medio de una transmisión en vivo que realizó la empresaria, sobre las cinco de la mañana, por medio de su perfil oficial de Instagram. Mientas, Calderón pedía más aguardiente y que le subieran el volumen a la música, aprovechó para desahogarse y confesar porque le caen mal ciertos famosos.



“Estoy borracha, se los digo de frente. Ustedes me trataron re mal. Yo fui la más tratada mal y ustedes lo saben. Ustedes me trataron re mal y yo, ni siquiera, sabía por qué. Por ser lo que yo soy y voy a ser siempre”, comentó.



Luego, empezó a hablar de Andrea Valdiri, con quien ha tenido varios roces en el pasado por comentarios que Yina ha hecho sobre ella. “¿Por qué me cae mal Andrea Valdiri? Porque es una gono… y una mentirosa. No es nada de lo que ustedes creen”, aseguró.



Después, arremetió contra ‘La Liendra’ y aclaró por que el ‘influencer’ le caía mal. “¿Por qué me cae mal ‘La Liendra’? Porque es igual, pero se ha caído, porque Dios le demostró que, sin Instagram, nadie es nadie”, contó.



Seguido a eso, la empresaria habló de Yeferson Cossio, con quien también ha tenido problemas anteriormente y confesó que la vida del creador de contenido no es igual a lo que muestra en redes sociales.



“¿Por qué me cae mal Cossio? No me caía mal. ¿Por qué me cae mal? Una gono…, cree que tiene la plata de la vida y no tiene nada. Hoy puedo tener plata y mañana, la chim…. No se crean todo el cuento de las redes sociales”, afirmó.



Asimismo, hizo un comentario sobre la polémica relación de Aída Victoria Merlano y el ‘streamer’ paisa ‘WestCol’. “¿Con quién seguimos? ¿‘WestCol’? Aída se lo comió y lo botó (risas). La verdad”, aseguró.



Para finalizar su transmisión, Calderón comentó que a pesar de estar borracha sabía lo que estaba diciendo y que ella asumía la responsabilidad y las consecuencias de lo que confesó en la transmisión en vivo.



“Si me toca condenarme, por lo que les estoy diciendo a ustedes, hágale. Esa vieja está borracha, yo siempre he sido así, ya. Y si mañana me graban diciendo esto, me importa un cu…, pero siento que todas esas gono… que ustedes creen que son buena gente no lo son”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

