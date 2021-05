Yina Calderón y su hermana se disculpan con Epa Colombia

Los nombres de Yina y Juliana Calderón, y Epa Colombia han sonado en las últimas semanas por una disputa a través de redes sociales. El asunto: los productos para el cabello que comercializan.



Las 'influenciadoras' se dedicaron a vender y aplicar lo que ellas consideran 'keratina', lo que generó una competencia frente a sus audiencias.



Así, Juliana una de las hermanas Calderón, y Daneidy Barrera cruzaron comentarios entre ellas demeritando el producto de la otra.



El revés se dio este jueves 27 de mayo durante una fiesta convocada por Yina Calderón y a la que estaba invitada Luisa Castro, otra 'influenciadora'.



En video quedó registrado el momento cuando Yina le dice a Juliana: "Usted habló muy mal de una persona y se debe disculpar. Yo comprendo a Epa. Si a mi me pusieran competencia de las fajas, me pondría brava", dijo la mujer que participó en Protagonistas de Nuestra Tele.



Ante eso, Juliana reaccionó y dijo: "Yo no soy competencia de nada. Yo quiero surgir y salir adelante. No tuvo que haber salido a decir que mi producto es malo".



Su hermana tomó la vocería y se sostuvo reclamándole a ella sobre la forma en la que "explotó" y añadió: "Si Epa vende tanto es porque la keratina es buena".

Al final del momento, Yina Calderón ofreció disculpas: "Epa, nosotros no tenemos nada en contra tuya. Te pido una disculpa en nombre de ella si dijo algo sobre tu keratina. Tal vez estaba muy tomada o tal vez explotó. A mí no me consta que la keratina sea mala. Yo en cambio sí he visto muy buenos comentarios".



EL TIEMPO