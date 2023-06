La influenciadora, empresaria y DJ Yina Calderón, exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2012, volvió estar en el centro de la polémica por la manera que se comportó en el último día en Expobelleza, un evento que resalta las más importantes marcas nacionales de productos de belleza para la piel y el cabello, entre otras.



Esta no es la primera vez que Yina Calderón participa en esta convención de belleza para promocionar su negocio de fajas, sin embargo en esta ocasión tuvo la posibilidad de presentarse como DJ de guaracha en vivo, algo que nunca había hecho en anteriores participaciones.



Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

(Le puede servir: Yina Calderón cree que demonio la acosa y buscó a padre 'Chucho': 'Salí de mi alma').

Durante la presentación, la influencer se destacó por sus llamativos atuendos al momento de presentarse en el evento en la ciudad de la eterna primavera. Entre los que más se destacó fue un body negro brillante que tenía dos cabezas que salían de sus hombros, con un maquillaje en tonos negros y plateados. Uno de los elementos más particulares de su ‘look’ eran los huecos que tenía la prenda en la parte de los senos.



Al momento de presentar el show, tomó una decisión inesperada que sorprendió a los espectadores que presenciaban dicho evento, pues la creadora de contenido decidió quitarse la parte de arriba de su enterizo negro, porque estaba haciendo mucho calor y no lo soportaba.

(Le puede ayudar: Yina Calderón es criticada en redes por extraño disfraz que usó en fiesta de Mr. Black).

“Yo tenía un vestido negro de látex y yo no sé en el tumulto qué pasó, alguien me hecho algo y sumándole el calor eso me picaba mucho, me tocó bajarme el vestido, yo no estaba mostrando nada porque todo el pezón estaba cubierto, fueron solo cinco minutos mientras mi hermana me conseguía una blusa”, comentó en sus historias de Instagram.



Algunos destacaron su originalidad de su vestuario y su comportamiento único. "Berraquita, te admiro porque no te dejas caer a pesar de tanto comentario dañino", "Yina con su locura es trabajadora y no le hace daño a nadie".



Sin embargo, otros expresaron su desacuerdo ante sus actos. "Expobellexa cómo permite una cosa de estas. Es una feria a donde vamos con nuestros hijos, no para ver este tipo de show", "Le resta credibilidad al evento.Más porque hay niños presentes", se lee en los comentarios de su publicación. El momento fue compartido en redes sociales y se aprecia en varios videos cómo la creadora de contenido está tocando sin la parte de arriba

(Le puede interesar: Kathy Sáenz se confesó sobre su relación con Sebastián Martínez: 'Pasé por mucho dolor')

¿Por qué varios ‘influencers’ han perdido sus cuentas?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más notcias en EL TIEMPO

Viaje al corazón de Hay-on-Wye, donde nació el Hay Festival

'Solo le pido a Dios', canción que León Gieco grabó 'por casualidad'

99 libros con temática gay: celebremos a la comunidad LGBTIQ+