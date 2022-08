‘Epa Colombia’ ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas luego de que Yoli Álvarez, conocida como ‘La Barbie’, la señalara de acciones criminales. Según la influencer, Daneidy Barrera ha estado usando su empresa como una fachada.



En su cuenta de Instagram, ‘La Barbie’ aseguró que cuando era amiga de la bogotana hace unos años, descubrió que estaba lavando dinero. Las revelaciones sorprendieron a los internautas y encendieron la polémica en las redes sociales.



(Siga leyendo: Yina Calderón habla de la pelea de su hermana con una mujer en centro comercial).

Yina Calderón fue una de las que intervino en la controversia. La DJ publicó una serie de historias en las que dio su opinión sobre el tema. Calderón se ha caracterizado por sus excentricidades y extravagancias a la hora de hablar sobre cuestiones delicadas.



En esta ocasión, la creadora de contenido defendió a ‘Epa Colombia’. Desde hace meses es sabido que las dos no se llevarían bien y tendrían una mala relación, sin embargo, Calderón considera que la equivocada en esta situación es ‘La Barbie’.



Así lo dejó evidenciado en el video que subió a sus redes. Al mismo tiempo, agregó que Yoli Álvarez también habría tenido una discusión con su mamá, Merly Ome.



“Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero, me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá…El tema del lavado de dinero es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?, ¿Qué le importa, parece? Quédese callada, eso es muy delicado, eso ya no”, expresó Calderón.



(Más: Lo que responde 'Epa Colombia' a la acusación de lavado de dinero de la 'Barbie').



La DJ también aseguró que ‘La Barbie’ no fue leal a ‘Epa Colombia’ y que le falló a la amistad que tuvieron en un momento. Al final, la influencer afirmó que no cree que sean verdaderas las acusaciones contra Daneidy.



“Con esas amigas, líbrame Dios, padre nuestro. Si así son las amigas… Por eso yo les digo, señoritas, amigas no hay y ‘amigo es el ratón del queso’. Todo el mundo es un doble y en cualquier momento le dan la espalda y le clavan la puñalada. A mí no me cae bien ‘Epa’, pero si eso fuera verdad, y no la quiero defender, estaría en la cárcel”, concluyó.



En los últimos días, Yina Calderón causó su propia polémica luego de que se retirara del programa ‘Duro contra el mundo’ para no compartir más escenas con Karen Sevillano. Horas después en redes sociales expresó que no le agradaba “la gente hipócrita” y que no le gustó trabajar con la creadora de contenido.



(Más: Libertad para exparticipante de 'El Desafío' capturada por tráfico de drogas).

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón en 'Duro contra el mundo' de RCN hace unos días. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

Las últimas declaraciones de ‘La Barbie’

Las revelaciones de Yoli Álvarez se volvieron tendencia rápidamente en redes sociales y habrían llegado a los oídos de cercanos a ‘Epa’. Hace unas horas, la influencer publicó un nuevo video hablando sobre el tema.



(Le recomendamos: Isabella Santodomingo habló sobre los cambios en su físico por la edad).



Según lo que dijo, una persona del equipo de Daneidy le habría ofrecido seis millones de pesos para que se quedara en silencio y no delatara más secretos de la empresaria. Alvarez manifestó que no se callará y seguirá diciendo lo que piensa.



“¿Dónde te consigno yo ya seis millones de pesos? Te los regalo yo de mi plata y dejas a 'Epa' en paz. Y decís y explicas que ya sabes de qué se trata lavar dinero y 'Epa' no lo hace y te equivocaste porque ‘Epa’ no hace eso, es totalmente falso”, expresó una voz en las historias de ‘La Barbie’.



El sonido que publicó sería supuestamente del hombre que maneja las cuentas de ‘Epa’. ‘La Barbie’ afirmó que desea “destruir” a Daneidy debido a que considera que es una mala persona, que debe mejorar su trato a los demás.

Más noticias

¿William Levy encontró el amor? Vanesa Romero sería su nueva novia

Laura Londoño: estas serían las razones por las que terminó con John Álex Toro

¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel estarían comprometidos? Nuevas 'pistas'

Video: A Yeison Jiménez le rechazaron, sin dudar, una serenata en Canadá

Estremecedor: Joven quedó con 'ojos de zombi' tras procedimiento en pestañas

Tendencias EL TIEMPO