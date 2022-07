Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas en Colombia. Sus intervenciones quirúrgicas, cambios de look y sus excentricidades han ocupado el centro de atención en las redes sociales.



(También puede ser de su interés: Yina Calderón habla sobre video en el que se besa con una mujer).

En la mañana de este viernes, la influenciadora realizó una publicación en donde señaló que su actual pareja "intentó matarla".



La joven publicó una serie de videos en los que relataba los angustiantes momentos que tuvo que pasar por culpa del hombre.



De acuerdo con la 'influencer', una discusión entre ella y su compañero fue el detonante de la inesperada pelea que terminó dejándola "botada" en una vereda que ella desconocía.



Mientras lloraba frente a la cámara, Calderón dijo: “Estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba, nos agarramos horrible en una discoteca hoy. El tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda y necesito que me ayuden, por favor”.



(También le puede interesar: Andrea Valdiri se molesta al ser comparada con Yina Calderón).



“Yo pensé que el tipo me iba a matar, nosotros pensamos que el tipo nos iba a matar… yo sentí que Jacobo me iba a matar (…). Ese señor está loco, me trajo hasta acá y nos inventamos que íbamos a orinar”, dijo además, que ella “era valiente”, pero que se había preocupado al ver la reacción del hombre.

En la publicación, Calderón pidió ayuda a sus seguidores para que la recogieran en aquel lugar, pues tenía un vuelo programado para la ciudad de Bogotá. La joven creadora de contendidos se encontraba en compañía de dos personas, quienes señalaron que la joven no se encontraba borracha.



“Por favor, ayúdeme, no sé dónde estoy. Pero, ¿sabe qué me duele? Que yo pensaba que era un niño bueno, no es un niño bueno y tengo que hacer la denuncia. Llamaba por teléfono y decía: ‘Alísteme las palas, alísteme no sé qué’”, agregó mencionando lo “preocupados que estarían los integrantes de su familia” al ver las historias en su cuenta.

Yina Calderón advirtió que tomaría acciones legales contra el hombre, "no es bueno que ninguna mujer tenga contacto con él”, concluyó.



Los videos posteriormente fueron borrados de su cuenta de Instagram.

