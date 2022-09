Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas y virales del país. En los últimos días se ha convertido en tendencia por las declaraciones que realizó Yoli Álvarez, más conocida como la ‘barbie colombiana’, en las que supuestamente la señala de haber tenido intimidad con el denominado ‘Rey de las extensiones’.



(Siga leyendo: Chavo del 8: la inesperada muerte de ‘Jaimito el cartero’ en un set de grabación).

Ahora, volvió a tener fuerte presencia en las redes sociales por haber divulgado el significado de sus tatuajes, los cuales fueron muy criticados por sus detractores cuando se los hizo a finales de 2021. Sin embargo, la influencer ha mencionado que se han convertido en un símbolo de su personalidad.

“La rosa para mi significa mujer, sensibilidad, ternura y eso es lo que más me gusta. Las estrellitas ya las tenía, simplemente me las retoqué”, mencionó en un primer momento la creadora de contenido.



Por otro lado, se mostró como una fiel creyente de las costumbres católicas y de la imagen de la virgen de Guadalupe. Es más, el nombre de la inmaculada lo tiene representado encima de su ceja derecha.



(Lea: La emotiva carta de amor que le dejó Martín Elías a su esposa Dayana Jaimes).



“Soy muy devota a la virgen de Guadalupe y por eso tengo este tatuaje. Cuando tenga una hija le voy a poner ese nombre”, dijo.



“El corazón es para no dejar olvidar a los que me hicieron daño y me pusieron a llorar, tanto la familia, amigos o amor, que me dejaron sola cuando más los necesité’, agregó que lo mejor es no confiar en nadie”, concluyó.



(Le puede interesar: Polémica por clínica que ofrece un iPhone 14 a cambio de un riñón).

Más noticias

Camilo, escogido para canción oficial con ocasión del Mundial de Catar

Enrique Iglesias y el apasionado beso a fanática en pleno concierto

¿Se volverá a enamorar? Carolina Cruz habló sobre su situación sentimental

Tendencias EL TIEMPO