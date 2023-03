Es normal que la Dj y empresaria Yina Calderón sea tendencia en las redes sociales y que frecuentemente se vea envuelta en polémicas; sin embargo, este sábado preocupó a sus seguidores por su estado de salud.



Calderón, según contó en sus redes sociales, se dirigía a una entrevista pero sufrió un incidente médico y tuvo que acudir a los servicios de Urgencias, desde donde compartió lo que le sucedió.



“Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy”, dijo en sus historias de Instagram, donde tienen más de 1 millón de seguidores.



Esas palabras despertaron la preocupación de sus fanáticos, quienes rápidamente empezaron a preguntarle qué le había sucedido.



Ya me encuentro mejor, muchas gracias por escribir", dijo la 'influencer', sin contar más detalles sobre lo que le sucedió.

Horas más tarde Yina reapareció en sus redes sociales cantando en una camioneta, por lo que se presume que se encuentra bien y su visita al hospital no fue un tema de gravedad.



Cabe resaltar que la Dj se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas en los últimos meses debido a los biopolímeros que tiene en sus glúteos.

