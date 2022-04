Este fin de semana se llevó a cabo el cumpleaños de Aida Victoria Merlano. La lujosa fiesta dio de qué hablar por sus invitados y el vestuario de la cumpleañera. Sin embargo, la exprotagonista de novela Yina Calderón fue una de las personas que se robó el show por la tensión que había entre ella y la actriz Lina Tejeiro.

Todo comenzó cuando Calderón, un poco tomada, decidió dar un discurso donde le enviaba indirectas a Tejeiro por unos problemas que tuvieron en el pasado, en el cual la DJ había tildado a la actriz de hipócrita por meterse en un problema que tuvo con la influencer ‘La Jesu’.

Después, Yina decidió acercarse a la mesa donde la actriz estaba para hablar con ella, pero la interrumpió Karen Sevillano, quien es una amiga cercana de la actriz y quien subió un video a sus redes refiriéndose al altercado.



En este aseguró que Yina le había hecho una advertencia a Tejeiro. “Diganle a ella que no se me cruce por el camino, yo le dije ‘vos es la que estás viendo para acá, ¿cómo así?’”, comentó Sevillano.

La versión de los hechos de Yina

Ante esta situación, Calderón utilizó sus redes sociales y comentó su versión de lo ocurrido.



“Eso de que yo le iba a pegar a Lina Tejeiro es totalmente falso. Con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentía como tomada y preferí irme”, aseguró en sus historias de Instagram.



También aclaró que en su momento ella si quería hablar con Lina para arreglar la situación, pero la interrumpió Karen Sevillano.



“Mira, Karen, estuve viendo algo que subiste y te voy a decir una cosa. La que tiene que buscar psicólogo sos vos para que dejes de estar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos”, agregó.

Además, Yina se quejó de que Sevillano supuestamente no le había enviado su regalo a

Aída Merlano.



“Concéntrate en lo tuyo, hazle la transferencia a Aída porque le pediste el número para transferir y no le enviaste ni mier… entonces cállate que el problema no es contigo”, contó Calderón.



Por su parte, Sevillano le contestó en sus historias de Instagram y dijo que no la mencionara, ya que ella no sabía de lo que estaba hablando.



“Ve, Yina, espero que después de esto vos no me vuelvas a nombrar en tu trompa hedionda a trago. Antes de que tú salir a hablar, Yina, informate”, comentó Sevillano.

