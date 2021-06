Empresaria Yinna Calderón responde a críticas sobre negocios ilegales

La ex protagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, es reconocida como influencer en 2019 abrió su empresa de fabricación de fajas, y otros productos. La empresaria, que se caracteriza por hablar 'sin pelos en la lengua', decidió responder a un comentario de una seguidora que la acusó de recibir dineros ilegales.

"¿De dónde sacará esta vieja tanta plata? No creo que las fajas le alcancen para tanto", decía el comentario. La influencer le respondió de manera respetuosa aclarando la fuente de sus ingresos, los cuales, aseguró que son totalmente legales. "Yo jamás hablo de mis ingresos, pero lo que si te puedo decir es que por ahora mi única fuente de dinero se llama 'Fajas Yina Calderón'. Nosotros gracias a Dios vendemos muchísimo".

La empresaria también se refirió a sus otros proyectos en la música, como la guaracha.



"La guaracha hasta ahora me está dando y publicidad yo no hago, entonces en conclusión, cuando tienes una empresa sólida, te da muy buen dinero".



Hace unos meses, la influencer confirmó que su relación de más de un año con Andrés Arévalo Ome, llegó a su fin. Calderón contó que fue él quien le terminó, pero no explicó las razones exactas de la ruptura.