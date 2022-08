Yina Calderón preocupó a sus seguidores con una serie de historias en las que les contó un accidente, que luego tuvo circunstancias algo extrañas por lo que tuvo incluso que sacar un arma.



"Un man se nos atravesó en una moto, hizo la pantomima de que iba a llamar a tránsito", relató la influencer en su cuenta de Instagram. Luego contó que como la Policía de Tránsito no había llegado al lugar, el joven de la moto se fue.



Al ver que la persona relacionada con el accidente -quien según Calderón se le atravesó a su camioneta- no estaba, decidieron seguir el camino hacía la finca que tiene la empresaria fuera de la ciudad.



Sin embargo, el motociclista estaba esperando que pasara la camioneta para lanzarle piedras. "Yo alisté pistola porque cuando el man se fue nos empezó a tirar piedra a la camioneta. Nos tocó sacar arma y nos venía siguiendo", agregó Yina.



Incluso, llegó a pedirle a sus seguidores que le ayudaran a ubicar a la persona vinculada, porque considera que esto fue una estrategia de robo de la que muchas personas pueden estar siendo víctimas.



"Gracias a Dios yo lo alcancé a grabar porque es una trampa... necesito que me lo ayuden a encontrar... gracias a Dios nosotros estamos bien, no nos pasó nada. Imagínense donde uno no ande armado", finalizó.

