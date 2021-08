'Se me enloqueció': mamá de Yina Calderón pide oraciones por su hija

A la última aventura que ha decidido tomar Yina Calderón, la controvertida exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, le han saltado varios signos de alerta. El de su madre, el más significativo.



Después de que en días pasados compartiera un video anunciando que se someterá a más de diez cirugías en un mismo día para convertirse en ‘la barbie humana colombiana’, las reacciones de sus seguidores y círculo más cercano no han parado.



En las últimas horas, Merly Ome, madre de Yina, publicó un video en redes sociales expresando su preocupación por lo peligroso que puede resultar que su hija cumpla el sueño de ser, como dijo hace poco, ‘una muñeca de verdad’.

"Estoy un poquito triste porque Yina se me enloqueció. Se le dio por sacarse dos costillas. Eso es una operación muy riesgosa, aunque va a estar en manos de muy buenos médicos..., pero es una cirugía riesgosa”.



“Yo quiero que ustedes me ayuden, las personas que la queremos por favor una velita, una oración por la salud de ella para que todo salga bien”, clamó la mujer.



La angustia por la decisión de la joven nortesantandereana llevó a que su mamá pidiera el apoyo de los fanáticos para que desista de esa ‘locura’.



“Vayan al perfil de ella a escribirle que no se haga eso, que eso es muy duro”.



(Siga leyendo: 'Seré la Barbie colombiana': Yina Calderón se hará 10 cirugías en un día).

Según contó Yina Calderón, la transformación física que se hará está inspirada en su profunda afición por las muñecas.



Su idea es retirar “dos costillas flotantes, colocar caderas y dejar un rostro que ustedes no van a reconocer”.



“Va a doler, pero es un sueño cumplido”, concluyó en el video de su anuncio.

Rodeada de su amplia colección de muñecas Barbie, Yina Calderón reveló lo que hará para lucir como una de ellas pic.twitter.com/Svxigtz7hK — Minuto Colombia (@colombia_minuto) August 6, 2021

Por lo que se conoce hasta el momento, las múltiples cirugías estaban programadas para este martes. Sin embargo, Calderón informó que llegó este miércoles a Medellín para que el viernes le hagan allí los procedimientos.

Más noticias

'Pasaste de ser chistoso a ser ignorante': 'tiktoker' a La Liendra

¿Romance? Jennifer Aniston y David Schwimmer, de Friends, estarían saliendo

Papás: ‎Esta es la guía para proteger a sus hijos en el regreso al colegio

Tendencias EL TIEMPO