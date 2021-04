Yina Calderón protesta contra reforma tributaria con llamativo cartel

Cada vez más celebridades, artistas e influenciadores dejan en evidencia su postura frente a las concentraciones que se han desarrollado durante este miércoles en contra de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.



Reconocidos personajes de redes sociales como ‘Las Cardachians’ han compartido, tanto en historias como en publicaciones que apoyan las manifestaciones pacíficas.



(Le puede interesar: Comisión Nacional de Servicio Civil ofrece más de 2 mil vacantes).

Yina Calderón, ex protagonista de novela, también lo hizo, publicando, desde la cuenta oficial de su marca de fajas, una fotografía en la que se ve, en la fachada de su empresa, un particular cartel. En él se lee “No a la reforma tributaria” y se ve un garabato obsceno que acompaña el texto.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).

​

​La imagen fue compartida en la noche del martes 27 de abril y ya cuenta con más de 8 mil 'me gusta’. Usuarios han celebrado en los comentarios que apoye el paro.



(Lea también: Karol G confirmó el nombre del bebé de J Balvin y Valentina Ferrer).

(Nota relacionada: Queman mansión de Feras Antoon, fundador del sitio web Pornhub).



Tendencias EL TIEMPO