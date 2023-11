Yina Calderón dice que se retira y preocupa a seguidores: 'El peor momento de mi vida'

La popular influenciadora colombiana Yina Calderón dejó un mensaje a través de las historias de su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores, pues afirma que está pasando por un momento difícil.



"Perdón o como se dice: debo retirarme estos días, estoy pasando por el peor momento de mi vida y nunca pensé decirlo. Les prometo que volveré", escribió en sus redes sociales.

Aunque no dio detalles de lo que está ocurriendo, varias personas le mostraron su apoyo y la defendieron de las críticas.



"A decir verdad espero que esté bien ella y su familia", escribió una internauta. "Por más mal que les caiga una persona me parece que no está bien burlarse cuando está diciendo que tiene problemas", afirmó otro usuario.



Por el momento la DJ de guaracha no ha dado más detalles al respecto.



Yina Calderón y la boda de Alina Lozano

La influenciadora recientemente hizo presencia en la boda de la actriz Alina Lozano y su novio Jim Velázquez, que tuvo lugar en una hacienda a las afuera de Bogotá. Calderón lució un vestido negro y unas gafas con forma de llamas.



Un dato que llamó la atención fue su saludo de abrazo con la también influenciadora y empresaria conocida como 'Epa Colombia', con quien ha tenido conflictos y malentendidos en el pasado.

Las influencers Epa Colombia y Yina Calderón fueron al matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez, se saludaron de abrazo y hasta se tomaron fotos juntas. 👰🏻‍♀️💒💍 pic.twitter.com/5vE115zEvV — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) November 24, 2023

Cabe resaltar que desde que se anunció la ceremonia, la DJ e influenciadora mostró su emoción por el evento. Incluso, dijo que organizaría una despedida de soltera para Lozano 'por todo lo alto'.



"Me invitaron al matrimonio de Alina Lozano. Entonces, allá Las Calderón vamos a estar presentes. Yo me puse a pensar: la Alina Lozano se va a casar, ¿ella por qué no hace una despedida de soltera? Con unos hombres que nos (...), unos coctelazos y terminar vueltas nada. Porque es que se va a casar, eso es una decisión difícil. Se va a lanzar al precipicio", expresó Yina Calderón.



Alina Lozano tomó con buen humor la invitación y le respondió públicamente lo siguiente: "Para que te tengas Jim Velázquez, porque Yina y yo nos vamos con toda".

REDACCIÓN EL TIEMPO