La creadora de contenido está celebrando un año más de vida. Tras días participando en la feria empresarial Expo Belleza en Medellín, la DJ quiere tener unos días de descanso.



Por culpa de su trabajo y círculo social, Yina Calderón se mantiene en fiestas que muestra en sus redes sociales. Sin embargo, para su cumpleaños dejó claro que desea festejar de otra manera.



(Siga leyendo: ¿Karol G salió de un restaurante de Madrid cubierta con un mantel?).

Desde días antes, ya venía haciendo un conteo regresivo en su cuenta de Instagram para el gran día. Incluso aseguró que le gustaría celebrarlo en Bogotá y no en Medellín.



En una dinámica de preguntas y respuestas, seguidores le preguntaron a la creadora de contenido si ya había decidido cómo celebrar. Con su estilo característico, Yina explicó que está cansada de las rumbas.



“Tengo ganas de irme de viaje. Yo no hago fiesta porque literal me la paso en fiestas. Me mantengo en fiestas, siempre en guaracha, entonces estoy cansada de las fiestas, y este fin de semana me tocan otras dos fiestas” reveló la DJ para sorpresa de sus fanáticos.



Calderón continuó contando anécdotas de su vida personal y de cuáles serían sus planes para este año.



:“No quiero Happy Birthday To You en Medellín, amo Medellín, pero quiero ir a Bogotá” señaló.



(Le recomendamos: Carolina Cruz se pronuncia sobre los comentarios de su separación).

La sorpresa

A pesar de que la influencer no desea tener un gran festejo, su mamá y otros amigos iniciaron su cumpleaños con una sorpresa.



Cuando Yina Calderón llegó a su casa se encontró con que todo el apartamento estaba decorado con globos de diferentes colores y figuras. Incluso le regalaron una bandeja de desayuno para que degustara.



“Bebés, acabo de llegar a mi casa de un viaje super largo, miren la sorpresa. Es el más chimba. A parte le atinó a todo mi gusto. Allá está cuántos años cumple, cumplo 31 años. Que parezco de 25, obvio, es que la edad no es deshonra” expresó la DJ en su cuenta de Instagram.



El video del regalo fue publicado por su mamá, Merly Ome, que grabó desde el momento en el que Yina subió al ascensor hasta cuando abrió el apartamento y encontró lo que le tenían preparado.

Más noticias

Padre lloró al ver que su hijo perdió examen para el que estudiaron juntos

Los memes de la 'larga' final de 'MasterChef Celebrity': ya van 3 días

El entrenamiento de Chris Hemsworth para tener pectorales de Thor

Yina Calderón dice que está dispuesta a ser amiga de Lina Tejeiro

Camilo: mientras estaba en una entrevista Índigo hace inesperada aparición

Tendencias EL TIEMPO