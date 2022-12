Este lunes 12 de diciembre, la Dj y empresaria Yina Calderón contó en sus historias de Instagram la razón por la que su show en Bucaramanga, el cual se iba a realizar el fin de semana del 10 diciembre, fue cancelado.

La exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ empezó contando que se iba a presentar en un evento llamado ‘National webcam party’ juntó a otros artistas y le ofreció disculpas a las personas que habían pagado para verla.



Además, contó que ella llegó muy temprano al lugar y recorrió en su camioneta la zona que estaba llena de policías.



“Sí, señores. La Policía, por todo lado, la gente afuera, se armó la chup@… Nadie pudo ingresar a la discoteca. Y, mientras tanto, yo ‘calletanita’ con los vidrios arriba, menos mal mi camioneta es oscura, pasando por la gente ¿Ah?”.



(No deje de leer: Fuertes críticas contra mujer que pintó a su perro como el ‘Grinch’).

La creadora de contenido explicó que las autoridades llegaron al lugar porque sabían que ella se iba a presentar y querían revisar que todos los permisos del evento estuvieran en orden.



“Le escribí al organizador del evento. Me dijo: ‘Imagínate que la Policía se dio cuenta de que, en especial, tú venías a tocar y nos ‘chimbiaron’, no porque vengas tú, sino que aprovechan eso para mirar los requisitos del evento, mirar que se cumpla con todo, mirar que se tengan todos los permisos. Hasta lo más mínimo’”, contó.



(Le puede interesar: Investigador revela método que usa Bill Gates para potenciar su cerebro).



Yina comentó que las autoridades encontraron que un permiso no estaba y por eso cancelaron el show. La huilense confesó que ella intentó trasladar el evento a otra discoteca, pero los responsables se negaron pues si la Policía se enteraba ellos saldrían perjudicados.

Calderón aprovechó este momento para mostrar el aprecio que tiene por la policía. “Yo quiero a los ‘Polis’, ustedes saben que me cae muy bien la Policía, porque conmigo siempre se portan divinos”, afirmó.



(Le puede interesar: Novia tuvo que cancelar su boda tras sufrir accidente que ‘derritió su rostro’).



Por último, la intérprete de ‘Como quema el frio’ dejó saber que tenía una presentación este fin de semana en la ciudad de Pereira, por lo que envió un mensaje a las autoridades del lugar.



“El viernes, 16 de diciembre, voy a estar allá por primera vez y voy a desquitarme con todo mi combo, pero ojalá los policías de Pereira no vayan y se me tiren el evento”, concluyó.

Más noticias

Dueño de tienda dejó escapar a un ladrón e hizo reflexionar a los internautas

‘Ya cansan’: Andy Rivera no quiere que le recuerden a Lina Tejeiro

Video: Pitbull mordisquea un carro Tesla y se lleva algunas partes

¿Un nuevo amor? Dua Lipa estaría saliendo con un famoso rapero

TENDENCIAS EL TIEMPO