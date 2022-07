Yina Calderón protagonizó otra polémica tras los desórdenes que armó en su edificio para celebrar sus 31 años. La influenciadora mostró en sus historias de Instagram los llamados de atención que le hicieron.



A pesar de que horas antes dijo que no quería una fiesta de celebración, Calderón apareció con decenas de invitados, mariachis, DJs y amplificadores de sonido en una rumba que duró hasta la madrugada.



En redes sociales Yina se mostró con un sombrero rosado de vaquero, mientras que sus amigos tenían todos copas de alcohol, cócteles y cantaban karaoke.



“Bueno, me van a echar del edificio, ¿ustedes son conscientes de eso? Virgen santísima, es el segundo mariachi y nos van a echar” expresó la DJ desde horas antes de que la regañaran.



Los vecinos del lugar donde reside no estaban muy contentos con el festejo, por lo que llamaron a la policía. A pesar de que las autoridades hicieron presencia en el lugar, no fue suficiente para parar la celebración de cumpleaños.



Le quitaron la luz

Yina Calderón se mostró indignada en redes sociales luego de que sus vecinos y el portero de su edificio decidieron bajarle los tacos y dejar a la influenciadora sin electricidad.



La mujer aseguró que fue una falta de respeto y profesionalidad por parte de los otros. En medio de su furia, utilizó un micrófono con amplificadores para decirle a la comunidad lo que pensaba.



“Estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el… escándalo que acabo de tener en la recepción. Sé que, de pronto, mañana los de la recepción tomarán videos. Me apagaron la luz, me bajaron los tacos. Lo cual, legalmente no está permitido. Me parece una falta de respeto que me bajen los tacos y yo sí conozco la ley” indicó.



La mujer aprovechó a la Policía para que obligarán a los vecinos a conectar nuevamente el servicio de electricidad. Finalmente, las autoridades cedieron y la dejaron continuar con su fiesta.



“Me bajé y armé la… en la recepción. Saqué códigos, todo lo que estudié derecho. Llegó la Policía y dijeron que no tenían por qué bajar los tacos. Mañana ella resolverá con la administración, porque todo en la vida tiene un conducto regular. Ya estamos aquí siguiendo la rumba. Esto es una reunión familiar” manifestó Yina Calderón en sus historias de Instagram.



Esta no es la primera controversia de la DJ en los últimos días. Hace poco en la feria empresarial Expo Belleza, de Medellín, Marcela Reyes usó el stand de Yina para tirar billetes a los asistentes. También fue noticia cuando arremetió contra Andrea Valdiri semanas atrás.

