Yina Calderón, empresaria de las fajas y DJ de guaracha, está envuelta en una nueva polémica, esta vez por no cumplir con el pago del arriendo de uno de los locales que utilizó para sus emprendimientos y por su nueva inclinación a un nuevo género musical.



Calderón, quien ha sido exitosa en sus negocios, constantemente está en medio de las polémicas por su comportamiento.

En esta ocasión, un señor identificado como Juan Roldán denunció públicamente a Calderón por no pagar una deuda de arrendamiento a través de un video.



Este se dio a conocer a través de diferentes cuentas de Instagram que publican información sobre famosos.



Según el denunciante, Calderón debe más de 17 millones de pesos correspondientes al arriendo del local, en el que el supuesto afectado asegura que la Youtuber no le responde las solicitudes de pago ni los mensajes que le envía.



El señor no ocultó su rabia y frustración, por lo que en su publicación expresó su descontento debido que la DJ de guaracha no ha cumplido con sus obligaciones financieras, además que aseguró que desocupó el local sin pagar la deuda acumulada, esto fue lo que indicó en redes sociales:

“Lo más increíble de la vida es que desocupó el local, porque tocó dejar que lo desocupara para no seguir pagando dinero que no era de nosotros, se fue y dijo que no iba a pagar un solo peso, pero sí sacó todas sus cositas”, denunció el afectado.



Mientras está envuelta en esta polémica, la DJ sacó su último tema musical incursionando en el reguetón, en el que los usuarios se burlan de ella, además de recibir comentarios negativos.



En un breve video, se observa a Yina Calderón frente a un espejo, mientras en el fondo se reproduce un fragmento de su tema.



En este extracto hace referencia a los gatos y los perros, seguido de la línea melódica: “todas las gaticas que maullen, miau, y los perros están activadoS”.

