Fuertes críticas a actriz Yina Calderón por hacer fiesta en cuarentena

A través de una publicación en sus redes sociales, la exparticipante de 'Protagonista de Novela', Yina Calderon, anunció que realizaría una celebración a la que bautizó como ‘Putifiesta’. En el evento participaron familiares y amigos, y se emitió a todos sus seguidores en Instagram.



Durante la reunión, que se llevó a cabo la noche del 2 de mayo, muchas cosas sucedieron. Tanto ella como los asistentes se mostraron pasados de alcohol, escasos de ropa e incluso hubo un enfrentamiento entre Calderón y Manuela Gómez, quien apareció en medio de la transmisión y con quien hay diferencias desde la época del 'reality'

Calderón aseguró, en medio del video en vivo y las historias que compartió en redes, que la fiesta se celebró en compañía de cinco personas, incluyendo sus hermanas y unos pocos amigos. "Ustedes pueden creer esto, pero si ven que la fiesta es entre nosotros, yo no tengo invitados porque no se puede... mi mamá me va a matar", afirmó.



Al día siguiente, la 'influencer' hizo públicas fotografías y videos de cómo quedó el lugar después de la reunión en las que se podía observar bombas y botellas de alcohol en el piso.



La reunión generó diversas críticas en redes sociales, en las que los usuarios cuestionaron a la actriz por realizar una fiesta en plena cuarentena.



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre si hubo o no violación del aislamiento preventivo.

Mira @PoliciaColombia deberían acabar esa fiestica de Yina Calderón pic.twitter.com/WOCPg8GHUA — La Esquiaqui (@LaEsquiaqui) May 3, 2020

Señores de la @PoliciaColombia y del @MinSaludCol, les hago una pregunta, cuando una persona hace rumbas aglomeradas no se le hace una sanción? O porque es #yinacalderon entonces no la van a sancionar?? En el video se ve claramente que está violando la #cuarentena 🤔🤔 https://t.co/jgjxfq1H7J — Carlos Restrepo (@comunicadorrest) May 3, 2020

En un artículo realizado por el EL TIEMPO, el 21 de abril, el coronel Necton Lincon Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un llamado para que las personas se abstengan de participar en este tipo de actividades clandestinas.



“La Policía Nacional apela a la conciencia ciudadana, al deber cívico que debemos tener: una fiesta clandestina, una fiesta ilegal, es un total acto de irresponsabilidad”, dijo el coronel.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, 55.000 ciudadanos han sido sancionados por violar la orden de aislamiento preventivo.



