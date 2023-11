Yina Calderón planea una despedida de soltera divertida y especial para Alina Lozano

La creadora de contenido Yina Calderón quiere celebrar la despedida de soltera de la actriz Alina Lozano, quien se casaría con Jim Velázquez. Así lo confirmó en una historia en sus redes sociales.

Yina Calderón quiere hacer una fiesta de despedida para Alina Lozano

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria de fajas reveló su intención de organizar la ceremonia para la actriz y que ideas ha planeado.

"Me invitaron al matrimonio de Alina Lozano. Entonces, allá Las Calderón vamos a estar presentes. Yo me puse a pensar: la Alina Lozano se va a casar, ¿ella por qué no hace una despedida de soltera? Con unos hombres que nos (...), unos coctelazos y terminar vueltas nada. Porque es que se va a casar, eso es una decisión difícil. Se va a lanzar al precipicio", expresó Yina Calderón.

Yina Calderón contó sus intenciones de organizar una fiesta al estilo de ella. Foto: Instagram: @alinalozano

La propuesta consiste en pasar una noche inolvidable y hacer de esta una celebración por lo alto. Algunas de las ideas que se le ocurren a Calderón es la presencia del algunos bailares y tener tragos para festejar.

Alina Lozano responde

Alina Lozano tomó con buen humor la invitación. La actriz respondió públicamente con un mensaje en su cuenta de Instagram, para sus más de 424 mil seguidores.

"Para que te tengas Jim Velázquez, porque Yina y yo nos vamos con toda", escribió en la publicación acompañada del video de la empresaria de fajas.

Las opiniones se encuentran dividas, mientras unos aseguran que ambas deberían materializar la propuesta, otros dicen que Yina Calderón "no debió ser invitada por ser una mujer polémica".

"Sí, vaya, pásala bien como nunca, te lo mereces", "Acepte, que uno se muere y nada se lleva", "Mejor no, la fidelidad primero" y "Aproveche su talento admirado por todos los colombianos, trasmita eso, aderezar la vida con experiencias", escribieron los usuarios.

‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anuncia su retiro de redes sociales

