En una impactante declaración, la reconocida empresaria y personalidad de las redes sociales, Yina Calderón, compartió públicamente la millonada que perdió tras tomar la difícil decisión de cerrar su controvertido spa de cerveza ubicado en la ciudad de Bogotá.

La dj colombiana, se mostró molesta en su cuenta de Instagram tras cerrar su establecimiento de spa de cerveza inspirado en Los Simpson por culpa de sus vecinos, según contó en la red social.

"Los vecinos lograron que mi spa fuera cerrado, yo decidí quitarlo para no seguir con este problema, para seguir con esta angustia todos los días", contó Calderón.



Y agregó: “Hay más de tres Spa en este vecindario, pero era el mío. Les juro que, si esto lo hubiera montado otra persona no llamada Yina Calderón, nada de esto estuviera pasando, pero como lo montó Yina Calderón he ahí el problema”.

¿Cuánto perdió Yina Calderón por el cierre de su spa de cerveza?

Yina Calderón ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar varios videos en los que relata los problemas que enfrentó con sus vecinos, los cuales la llevaron a cerrar su negocio.



Según sus publicaciones, durante varios meses, los vecinos se acercaban y molestaban a los clientes de su establecimiento y que a pesar de que en la misma localidad existían otros negocios de spa, el suyo era el único que era objeto de ataques.

Después de una prolongada serie de conflictos, la influencer finalmente tomó la decisión de cerrar el establecimiento y compartió a través de sus historias que sufrió pérdidas cercanas a los $100 millones de pesos, que había invertido en la remodelación del lugar.



A pesar de la difícil situación, destacó que pudo recuperar algunos activos como los jacuzzis y ciertas partes de la indumentaria utilizada en el spa.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

