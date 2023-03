Yina Calderón es una de las creadoras de contenido colombianas más polémicas, pues se ha visto relacionada con varias problemáticas en los últimos años, su saltó a la fama fue gracias a su participación en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele’, del Canal RCN en el 2013.



Esta mujer nacida en el Huila se caracteriza por ser muy activa en sus redes sociales, en las que comparte todas sus aventuras y locuras, esto hace que sus seguidores estén pendientes de ella, ya que al día muestra todas las excentricidades que hace.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las Creadoras de contenido más polémicas en las redes. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

(Siga leyendo: ¿Por qué Severo Sinvergüenza podría desaparecer? Esto indagan las autoridades).

La reconocida artista siempre ha manifestado, por medio de esta plataforma, que jamás compartirá su vida amorosa, pues considera que hace parte de su vida privada, la cual ella respeta y sabe diferenciarla de su vida pública.



Hace unos días, la cantante de Guaracha dejó claro que está en medio de una nueva etapa en su vida, en la que no quiere saber nada de los hombres, ni de relaciones, ya que lo único que le importa es su carrera artística y dedicarse a hacer la mejor música posible.



Yina, por medio de sus historias en Instagram, habría manifestado cómo conoció a su actual pareja sentimental, señalando que fue gracias a sus negocios con la música. Pero lo que nadie se esperaba, era que dijera que actualmente no quiere involucrarse con nadie de una forma sentimental, haciendo pensar a sus seguidores que había terminado su más reciente relación.

(Tenemos para usted: Mujer se salva de morir ahogada, tras saltar al mar con su vestido de novia).

En los videos que publicó se le veía muy enojada y dolida, lo que indicaría que las cosas no terminaron nada bien con esa persona. Esta pareja salió a luz luego de filtrarse un video de ellos dos teniendo intimidad, este se volvió viral y causó una gran polémica.



“Yo tengo mi corazón cerrado, no hay cabida para nadie en este momento, para nadie. Estoy agotada del amor, siento que no sirve para eso”, expresó la cantante, afirmando que ahora solo quiere hacer dinero por medio de la música.

​

( Le puede gustar: Laura Barjum no pudo asistir a MasterChef Celebrity porque no está bien de salud).



“No me pongan novios donde no hay, ni relaciones donde no las hay porque negativo, negativo. Yo no creo que vuelva a tener un novio prontamente, porque en los hombres ya no creo, me volvieron mala”, concluyó.

Más noticias en El TIEMPO

Margarita Rosa de Francisco vuelve a actuar con ‘Viaje al centro de la Tierra’

Jessica Cediel se asustó por una presencia extraña que está en ‘La Descarga’

Alejandra Giraldo reveló cuál es la enfermedad que padece y qué síntomas tiene

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO