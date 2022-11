La Dj de guaracha e influencer colombiana, Yina Calderón, no estuvo para nada de acuerdo con la cantidad de trofeos que se llevó la cantante Rosalía en la reciente ceremonia de los premios 'Latin Grammy', puesto que la compositora española no solo se robó el show de la noche al interpretar tres de sus más populares sencillos, sino que se posicionó como la ganadora en cuatro categorías de la gala. Algo que simplemente no le pareció a la creadora de contenido.



Es por eso, que en medio de un 'en vivo' en su Instagram, Calderón dio a conocer los nombres de los artistas que para ella debieron ser los galardonados.

(Lea también: Yina Calderón sobre críticas por remix de 'Como duele el frío’: 'Me da plata')

(No deje de leer: Exmánager de ‘Epa Colombia’ arremete contra la 'influencer': ‘Eres una mentira’)

A ver, cante una canción de la Rosalía… yo no me sé sino esto: ‘despecha’ ah ah’ FACEBOOK

TWITTER

En 'La Peluquería', la sección que creó Yina Calderón en sus historias de Instagram para opinar sobre los famosos y las polémicas que envuelven al mundo de la farándula, contó en pocas palabras que no estaba de acuerdo con que Rosalía se hubiera llevado tantos reconocimientos, porque según ella, es difícil recordar cuáles son las canciones de la española.



“Nosotras no entendemos con las maric** por qué 'La Rosalía' se ganó ese poco de Grammys. A ver, cante una canción de la Rosalía… yo no me sé sino esto: ‘despecha’ ah ah’. O sea, nene obviamente se respeta porque es artista, pero nene a mí no me gusta", explicó.



Es más, incluso confesó quién debió haber obtenido esos reconocimientos.



"Me los hubiera ganado yo. Más se sabe las mías usted, que las de Rosalía” aseguró, al referirse a lo popular que se ha vuelto su música, entre ellas, el viral remix en guaracha que hizo de la canción vallenata 'Cómo duele el frío'.

(Le puede interesar: El radical cambio de ‘Pipe’, niño del comercial de Doña Gallina; es doctorando)

Pero, finalmente, la creadora de contenido dio el nombre de los artistas que debieron ser premiados, entre los que se encuentra las cantantes paisa Karol G y Farina.



“A mí me gusta más Karol G. Cante una de Karol, todas… ‘Baby, qué más’.

¿Ustedes qué piensan? Yo no entiendo qué canta Rosalía todavía, flamenco o ¿Será que eso se lo dan a uno por el estudio y esa vaina que uno tiene o es rosca mami? […] Por qué no se lo gana Farina? […] A mí me gustaba mucho Farina, Farina tiene flow, pero no, se lo gana es Rosalía”.

(Lea también: Luisa Fernanda W muestra por primera vez la cara de su bebé, Domenic)

Calderón inició la conversación de 'La Peluquería', en la noche del 21 de noviembre, con las críticas que le han hecho a Maluma por cantar en el Mundial de Catar. Pero, luego de eso, se concentró totalmente en explicar que no entendía cómo Rosalía se había ganado todos esos premios.

La opinión de Calderón sobre la cantante española causó controversia entre los conectados, quienes incluso compararon el talento musical entre ambas artistas.



Pero, como ya había señalado antes la influenciadora, cuando respondió a las críticas de su remix 'Cómo duele el frío', para ella es importante generar polémica.



"A todos les gusta la polémica, ¡nos gusta!, por eso todos generamos y tratamos de generar (polémica) por todo lado, porque eso a todos nos da. Y eso hace que estén hablando de mí hoy, y hablar de mí, pues me da plata".

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Kanye West es acusado de mostrar fotos y videos íntimos de Kim Kardashian

Christina Ricci vendió su colección de bolsos Chanel para pagar su divorcio

Cardiólogo salvó la vida de dos corredores en medio de una maratón