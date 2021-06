Yina Calderón compartió cómo quedaron sus glúteos tras su cirugía

Yina Calderón Hace unos cinco años cuando quería un aumento de glúteos, la intervinieron quirúrgicamente con biopolímeros sin el mayor conocimiento en temas de cirugía plástica. Con el tiempo la actriz empezó a detectar una bola extraña en la parte superior de sus glúteos. La exprotagonista de novela Yina Calderón ha hablado en varias ocasiones sobre los estragos que han causado los biopolímeros en su cuerpo, asegurando que se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas para retirar la sustancia de su cuerpo. “Más bolas llamadas fibrosis quedan gracias a las cirugías a las que me he sometido para retirar este veneno. El doctor ya me sacó casi el 80%. #losbiopolimerosmatan ni se les ocurra inyectarse sustancias extrañas en los glúteos”, escribió Calderón en una publicación de 2019 donde mostró fuertes imágenes donde se ven las bolas de plástico dentro de sus glúteos, que, según ella, le ardían constantemente. En junio de este año, la joven se refirió a las criticas que le hacen distintos usuarios sobre el aspecto de su cola. Aseguró que se ve así por el problema de biopolímeros que sufrió y que no se someterá al “levantamiento y recorte de glúteos” ya que le quedaría una enorme cicatriz.