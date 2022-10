La DJ de guaracha y empresaria Yina Calderón anunció el pasado 26 de septiembre que se iba a someter a una nueva cirugía de glúteos, luego de su mala experiencia con un procedimiento previo, que le provocó sufrir los impases de los biopolímeros.

En su momento contó que lleva casi ocho años padeciendo de las secuelas del plástico en su cuerpo; no obstante no culpa a quien se los puso, pues sabía el riesgo al cual se estaba sometiendo.



“No es vanidad. Vengo sufriendo con los biopolímeros hace ocho años. No culpo a la persona que me los puso, primero, porque siento que Dios se encarga de eso, y segundo porque también fue en parte mi responsabilidad, pues sabía que algo me iban a inyectar”, aseguró la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

Ahora, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales por anunciar que estaba lista para mostrar los resultados de la operación y lucir la figura que siempre ha soñado en sus diferentes plataformas digitales, donde cuenta con algo más de un millón de seguidores, que han estado al pendiente en el proceso de recuperación de la antioqueña.



“Yo sigo en reposo, nenés, créanme que, de todas las cirugías plásticas que he tenido, siento que la ‘gluteoplastia’ es la más compleja”, comentó.



“Sigo en recuperación, por eso no les he mostrado el resultado, que en verdad, me tiene muy contenta. Es una cirugía complicada, de mucho cuidado, de no estar bailando, ni esforzarse, ni estar bajando escaleras”, agregó.



Según comenta, por ahora ha tenido escondidos los resultados del procedimiento por los riesgos que aún pueden presentarse en medio de su recuperación, aunque manifestó que apenas esté todo en perfecto estado subirá un audiovisual con todo el proceso operatorio y postoperatorio.



"Puede volverse a abrir, puede tener que tomar puntos, a volver a suturar. Puede pasar cualquier cosa, no quiero ser acelerada en mostrarles un resultado, cuando puedo estar inflamada”, acotó.



“Cuando mi cola ya esté perfecta les voy a mostrar y les voy a subir un video en un hij* y les voy a decir: ‘Bebés, este fue el resultado. Me encantó a mí, ¿ustedes, qué piensan?’ . Porque yo siempre les comento todo”. concluyó.



