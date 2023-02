Luego de que Rebelde confirmara su tour por algunos países de Latinoamérica a finales de 2022, sus fanáticos en Colombia se decepcionaron al no ver ninguna ciudad del país entre los planes del famoso grupo mexicano.



Sin embargo, en la última semana sorprendieron por anunciar no una, sino dos fechas de presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, por lo que el entusiasmo de sus seguidores se hizo evidente en las redes sociales.



(Siga leyendo: Nueva novia de ‘Tostao’ podría haber sido la mejor amiga de 'Goyo').

Las citas serán el próximo 3 y 4 de noviembre, donde más de 40 mil personas podrán disfrutar del reencuentro de sus integrantes casi 15 años después. Cinco de sus seis artistas vendrán al país, siendo Alfonso Herrera la única celebridad que no hará parte de la gira ‘Soy Rebelde Tour’ 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el chat de la empresaria con un supuesto revendedor de boletas. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

No obstante, a pesar de que la expectativa es alta, muchos se han quejado de los elevados precios de la boletería.



Una de las ciudadanas inconformes fue Yina Calderón, quien manifestó que por un palco le estarían cobrando 65 millones de pesos.



La creadora de contenido se mostró bastante molesta y alzó su voz de protesta contra los presuntos empresarios que estarían revendiendo las boletas del concierto.



Según se puede leer en la página oficial de la boletería, el palco más caro está a 1,923.000 pesos, un valor muy inferior a lo que le piden a la antioqueña por fuera de los puntos de venta oficial.



(Lea: La historia de cuando la abuela de Feid le ofreció ‘perico’ a Nicky Jam).



“Que tal el abuso. Entonces el negocio es: el empresario compra los palcos y los revende. Te amo RBD, per 65 palos vale un negocio o la cuota inicial de una casa”, expresó Calderón en su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de un millón de seguidores.



Y es que al parecer la paisa no es la única que se queja del abuso de los revendedores, pues en redes sociales ya se han visto varios casos de ventas a precios excesivamente altos por boletas en tribunas consideradas de bajo precio.



Por ejemplo, una boleta para la localidad Norte Alta que en la venta general oficial estuvo por un valor de $119.000, está costando hasta $1′368.500 a través de estas personas inescrupulosas.



“Por favor, no compren entradas revendidas a casi 10 meses de la realización de un concierto. Se repite la historia de Bad Bunny, donde cientos de personas fueron estafadas. Pendientes a más fechas, aforos adicionales, etc”, trinó el portal de información de eventos MusicTrends.



(Le puede interesar: Andrea Valdiri fue condecorada por el Concejo de Barranquilla; así reaccionó).

INFORMACIÓN DE BOLETERÍA PARA #RebeldeEnColombia🇨🇴



Pre-venta desde el 15 de Febrero a la 9 AM, hasta el 16 de Febrero a las 11:59 PM 🎫



Venta al Público General desde el 17 de Febrero a las 10 AM o al agotarse la Pre-venta -lo que ocurra primero-🎟️



Todo a través de @eticketCOL pic.twitter.com/ZepPnSB2zH — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 14, 2023

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO